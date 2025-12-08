Ligt de mooie weg naar een heel mooi WK voor Rode Duivels helemaal open?

Ligt de mooie weg naar een heel mooi WK voor Rode Duivels helemaal open?
Foto: © photonews
Word fan van België! 2613

Ligt de weg naar een goed WK voor de Rode Duivels helemaal open? Als ze hun groep met Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland kunnen winnen, dan lijken ze toch nog wel een aantal voordelen te kunnen gaan behalen.

De Rode Duivels openen hun campagne op 15 juni van volgend jaar in Seattle. De aftrap tegen Egypte is voorzien om 21 uur Belgische tijd. Zes dagen later volgt de tweede groepswedstrijd. Op 21 juni spelen de Belgen in Los Angeles tegen Iran. Ook deze wedstrijd begint om 21 uur Belgische tijd.

Het pad voor de Rode Duivels ligt helemaal open

De laatste groepsmatch vindt plaats op 27 juni in Vancouver in Canada. Tegen Nieuw-Zeeland wordt om 5 uur Belgische tijd afgetrapt. Het vroege uur is te wijten aan het tijdsverschil met de Amerikaanse westkust - een kleine domper mogelijk voor de Belgische fans.

Maar als de Belgen als groepswinnaar doorgaan, dan blijven ze wel in dat deel het toernooi verder zetten met een zestiende finale tegen een derde uit een andere groep in Seattle. Die wedstrijd zou gespeeld worden op 1 juli om 22 uur.

Sleepless in Seatle?

Ook dat zou een meevaller zijn voor de Belgische supporters. In de achtste finales zou dan een duel kunnen volgen met de winnaar van groep D met de USA, Paraguay, Australië en mogelijk Turkije (of Slowakije, Kosovo of Roemenië).

Bij groepswinst zouden de Belgen dus twee matchen langer in Seattle kunnen blijven, wat ook goed is met oog op hun basecamp in de USA. Voor de kwartfinale tegen mogelijk Spanje zitten we al om 10 juli om 21 uur in Inglewood.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Bijna iedereen gebuisd: de cijfers van Anderlecht na de vernedering in Westerlo

Bijna iedereen gebuisd: de cijfers van Anderlecht na de vernedering in Westerlo

09:00
Marc Degryse is zeer streng voor RSC Anderlecht: "Sinterklaas"

Marc Degryse is zeer streng voor RSC Anderlecht: "Sinterklaas"

08:40
Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden

Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden

07:46
15
Kapitein Bryan Heynen toont begrip voor fans na wanprestatie: "Ze steken er hun tijd en geld in" Reactie

Kapitein Bryan Heynen toont begrip voor fans na wanprestatie: "Ze steken er hun tijd en geld in"

08:00
10 doelpunten én 11 assists: is dit de (verrassende) meest bepalende speler in België?

10 doelpunten én 11 assists: is dit de (verrassende) meest bepalende speler in België?

07:40
1
🎥 De blunder van Coosemans die Anderlecht na 38 seconden al in de problemen bracht

🎥 De blunder van Coosemans die Anderlecht na 38 seconden al in de problemen bracht

07:20
Nieuwe stijging? Sven Jaecques heeft nieuws over de abonnementsprijzen op de Bosuil

Nieuwe stijging? Sven Jaecques heeft nieuws over de abonnementsprijzen op de Bosuil

07:00
Wanneer vertrekt Epolo naar de Afrika Cup? "Ze wilden het, en ze hebben het gekregen"

Wanneer vertrekt Epolo naar de Afrika Cup? "Ze wilden het, en ze hebben het gekregen"

06:30
Wij boden Anderlecht genoeg excuses, maar geen was goed genoeg: "Fans lange busrit bespaard"

Wij boden Anderlecht genoeg excuses, maar geen was goed genoeg: "Fans lange busrit bespaard"

06:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/12: Overmars - van den Boomen - Hoefkens

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/12: Overmars - van den Boomen - Hoefkens

22:30
Coaches OH Leuven en Zulte Waregem zijn het niet eens na gelijkspel

Coaches OH Leuven en Zulte Waregem zijn het niet eens na gelijkspel

22:45
1
🎥 Ook OH Leuven en Zulte Waregem zwijgen 12 minuten en komen met stevig statement

🎥 Ook OH Leuven en Zulte Waregem zwijgen 12 minuten en komen met stevig statement

20:15
Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende" Reactie

Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende"

22:35
2
📷 OFFICIEEL Meer dan 150 matchen in België: nu gaat hij aan de slag op de Malediven

📷 OFFICIEEL Meer dan 150 matchen in België: nu gaat hij aan de slag op de Malediven

23:00
'Werk voor Overmars: ideale versterking voor Antwerp weg te plukken bij Ajax'

'Werk voor Overmars: ideale versterking voor Antwerp weg te plukken bij Ajax'

22:30
Kentering lijkt ingezet voor Antwerp; En nu richting top 6 meneer Oosting? Reactie

Kentering lijkt ingezet voor Antwerp; En nu richting top 6 meneer Oosting?

21:59
6
Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien" Reactie

Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien"

21:48
8
KV Kortrijk onderuit in Challenger Pro League: "Dat wil ik niet als excuus inroepen"

KV Kortrijk onderuit in Challenger Pro League: "Dat wil ik niet als excuus inroepen"

22:00
De Roeck pakt eerste zege met Club NXT en begint over... titelkansen van Beerschot

De Roeck pakt eerste zege met Club NXT en begint over... titelkansen van Beerschot

21:20
Analist steekt handen in het vuur over malaise bij Club Brugge: "Dat scheelt paar goals"

Analist steekt handen in het vuur over malaise bij Club Brugge: "Dat scheelt paar goals"

21:40
Kinesist van Kevin De Bruyne heeft duidelijke boodschap over WK

Kinesist van Kevin De Bruyne heeft duidelijke boodschap over WK

19:30
Op twee zondagsgoals na: OH Leuven en Zulte Waregem serveren slappe koffie

Op twee zondagsgoals na: OH Leuven en Zulte Waregem serveren slappe koffie

21:10
📷 Crisis in Nederland: Hoefkens dicht bij ontslag, incidenten met supporters

📷 Crisis in Nederland: Hoefkens dicht bij ontslag, incidenten met supporters

21:00
Vernieuwde Bosuil wordt feestelijk ingehuldigd met droge 3-0 tegen zwak Racing Genk

Vernieuwde Bosuil wordt feestelijk ingehuldigd met droge 3-0 tegen zwak Racing Genk

20:26
Westerlo-trainer Charaï zag dat Amando Lapage het voorspeld had: "Kon niet blijven regenen" Reactie

Westerlo-trainer Charaï zag dat Amando Lapage het voorspeld had: "Kon niet blijven regenen"

20:15
De ontdekking in team van Euvrard: "Daarom is de club hem gaan halen"

De ontdekking in team van Euvrard: "Daarom is de club hem gaan halen"

20:30
1
Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"

Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"

15:30
📷 Marco Borsato krijgt live in stadion stevig steuntje in de rug

📷 Marco Borsato krijgt live in stadion stevig steuntje in de rug

20:00
4
Besnik Hasi hard voor zijn spelers (en zichzelf) en heeft maar één reden voor pandoering in Westerlo Reactie

Besnik Hasi hard voor zijn spelers (en zichzelf) en heeft maar één reden voor pandoering in Westerlo

19:15
3
Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"

Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"

18:30
1
Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?"

Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?"

18:45
2
🎥 Strenge De Mil scherp voor spelers die dromen van topclubs (inclusief Guiagon): "Meer van hem verwacht" Reactie

🎥 Strenge De Mil scherp voor spelers die dromen van topclubs (inclusief Guiagon): "Meer van hem verwacht"

18:45
Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel

Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel

19:00
6
Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage" Reactie

Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage"

18:15
8
🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn Reactie

🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn

16:50
3
Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig

Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig

17:53

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise André Coenen André Coenen over Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?" geertjekvdo geertjekvdo over Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden Borak Borak over 10 doelpunten én 11 assists: is dit de (verrassende) meest bepalende speler in België? Borak Borak over Wij boden Anderlecht genoeg excuses, maar geen was goed genoeg: "Fans lange busrit bespaard" DJAMBO DJAMBO over Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard Don Doumbia Don Doumbia over Historische avond voor Janssen en Antwerp: "Dat zeiden ze me al vanaf ik hier tekende" Don Doumbia Don Doumbia over Kentering lijkt ingezet voor Antwerp; En nu richting top 6 meneer Oosting? CringeMedia CringeMedia over Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien" Dolf De Wolf Dolf De Wolf over 🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved