Ligt de mooie weg naar een heel mooi WK voor Rode Duivels helemaal open?

Ligt de weg naar een goed WK voor de Rode Duivels helemaal open? Als ze hun groep met Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland kunnen winnen, dan lijken ze toch nog wel een aantal voordelen te kunnen gaan behalen.

De Rode Duivels openen hun campagne op 15 juni van volgend jaar in Seattle. De aftrap tegen Egypte is voorzien om 21 uur Belgische tijd. Zes dagen later volgt de tweede groepswedstrijd. Op 21 juni spelen de Belgen in Los Angeles tegen Iran. Ook deze wedstrijd begint om 21 uur Belgische tijd.

Het pad voor de Rode Duivels ligt helemaal open

De laatste groepsmatch vindt plaats op 27 juni in Vancouver in Canada. Tegen Nieuw-Zeeland wordt om 5 uur Belgische tijd afgetrapt. Het vroege uur is te wijten aan het tijdsverschil met de Amerikaanse westkust - een kleine domper mogelijk voor de Belgische fans.

Maar als de Belgen als groepswinnaar doorgaan, dan blijven ze wel in dat deel het toernooi verder zetten met een zestiende finale tegen een derde uit een andere groep in Seattle. Die wedstrijd zou gespeeld worden op 1 juli om 22 uur.

Sleepless in Seatle?

Ook dat zou een meevaller zijn voor de Belgische supporters. In de achtste finales zou dan een duel kunnen volgen met de winnaar van groep D met de USA, Paraguay, Australië en mogelijk Turkije (of Slowakije, Kosovo of Roemenië).

Bij groepswinst zouden de Belgen dus twee matchen langer in Seattle kunnen blijven, wat ook goed is met oog op hun basecamp in de USA. Voor de kwartfinale tegen mogelijk Spanje zitten we al om 10 juli om 21 uur in Inglewood.