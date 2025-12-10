Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge

Het is plots snel gegaan bij KAA Gent. Maandag was er nog een training met Ivan Leko als oefenmeester, twee dagen later is Rik De Mil er voorgesteld als nieuwe coach. Hij komt over van Sporting Charleroi, nadat Leko naar Club Brugge trok.

Na het vertrek maandag van Ivan Leko van Gent naar Brugge moesten de Buffalo's snel schakelen. En zo kwamen ze al even snel uit bij Rik De Mil, die nu op woensdagnamiddag de overstap van Charleroi naar KAA Gent maakt.

Woensdagmorgen meldde Rik De Mil zich ziek op training bij Charleroi, woensdagavond werd hij al voorgesteld in de Planet Group Arena. Daar was hij bovendien niet alleen, want ook sterke man Sam Baro schoof mee aan.

𝙒𝙚𝙡𝙠𝙤𝙢 𝙞𝙣 𝙂𝙚𝙣𝙩, 𝙍𝙞𝙠 🦬



Rik De Mil is de nieuwe coach van de Gantoise



MEER | https://t.co/jXuZPYMwpc pic.twitter.com/uYMlhzA5D4 — KAA Gent (@KAAGent) December 10, 2025

Gent zag zijn coach weggeplukt worden door Club Brugge en ging er dan zelf ook maar eentje wegplukken bij Charleroi. Toch is de werkwijze tussen beide zaken volgens Sam Baro helemaal anders en dat wilde hij ook duidelijk uitleggen.



Lees ook... Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent›

Droge, onpersoonlijke mail

"24 uur na de feiten zijn wij met een droge, onpersoonlijke mail op de hoogte gebracht", aldus Sam Baro op de persconferentie volgens Het Nieuwsblad. "De woorden deontologie, respect en sportieve communicatie hebben in mijn woordenboek een andere betekenis dan in hun woordenboek."

“Over my dead body zouden wij op dezelfde manier te werk gaan. Onmiddellijke, correcte communicatie met Charleroi was voor ons primordiaal", was Baro zeer streng. Rik De Mil had wel geen (automatische) opstapclausule zoals Leko had.