Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

Club Brugge verloor met duidelijke cijfers van Arsenal in de Champions League. Analist Hein Vanhaezebrouck gaf zijn beoordeling van de wedstrijd en ging in op de prestaties van verschillende spelers.

Analyse van de wedstrijd

Vanhaezebrouck wees meteen op een cruciale fout van doelman Dani van den Heuvel. Volgens hem was het een misstap die zelfs op amateurniveau niet mag gebeuren. Daarmee werd de toon gezet voor zijn verdere analyse van het elftal.

Hij benadrukte dat de invloed van Ivan Leko nog niet zichtbaar kon zijn. “Het was nog de hand van Nicky Hayen. Volledig logisch. Wat heeft Leko nog kunnen doen? Ach, of er nu Leko, Guardiola of wie ook op die trainersbank zat, dat had er niets aan veranderd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Arsenal domineerde met zeventien doelpogingen waarvan veertien op doel, terwijl Club Brugge veel minder efficiënt was. Ondanks de nederlaag zag Vanhaezebrouck positieve elementen. “Nu vond ik het middenveld van Club niet verkeerd. Stanković oké. Vanaken oké. Onyedika ook goed. Dat middenveld blijft de sterkste sector van het team.” Daarmee gaf hij aan dat de centrale as van de ploeg overeind bleef tegen een sterke tegenstander.

Aanvallend compartiment

Vanhaezebrouck ging ook in op de aanvallers. Hij vond dat Forbs alvast een goede wedstrijd speelde. “Ik ben nog altijd niet de grote fan van Forbs, maar er ging wat dreiging vanuit. Alleen die afwerking. Hij heeft er tegen Westerlo eentje in de winkelhaak geknald. Maar nu was het weer recht op de verdediger en op de keeper.”

Daarnaast merkte hij op dat Tzolis een mindere periode kende en dat Tresoldi opnieuw weinig impact had. Beide spelers konden hun stempel niet drukken in een wedstrijd waarin Club Brugge aanvallend tekortschiet.