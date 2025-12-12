Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"
Word fan van Club Brugge! 5849

Club Brugge verloor met duidelijke cijfers van Arsenal in de Champions League. Analist Hein Vanhaezebrouck gaf zijn beoordeling van de wedstrijd en ging in op de prestaties van verschillende spelers.

Analyse van de wedstrijd

Vanhaezebrouck wees meteen op een cruciale fout van doelman Dani van den Heuvel. Volgens hem was het een misstap die zelfs op amateurniveau niet mag gebeuren. Daarmee werd de toon gezet voor zijn verdere analyse van het elftal.

Hij benadrukte dat de invloed van Ivan Leko nog niet zichtbaar kon zijn. “Het was nog de hand van Nicky Hayen. Volledig logisch. Wat heeft Leko nog kunnen doen? Ach, of er nu Leko, Guardiola of wie ook op die trainersbank zat, dat had er niets aan veranderd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Arsenal domineerde met zeventien doelpogingen waarvan veertien op doel, terwijl Club Brugge veel minder efficiënt was. Ondanks de nederlaag zag Vanhaezebrouck positieve elementen. “Nu vond ik het middenveld van Club niet verkeerd. Stanković oké. Vanaken oké. Onyedika ook goed. Dat middenveld blijft de sterkste sector van het team.” Daarmee gaf hij aan dat de centrale as van de ploeg overeind bleef tegen een sterke tegenstander.

Aanvallend compartiment

Vanhaezebrouck ging ook in op de aanvallers. Hij vond dat Forbs alvast een goede wedstrijd speelde. “Ik ben nog altijd niet de grote fan van Forbs, maar er ging wat dreiging vanuit. Alleen die afwerking. Hij heeft er tegen Westerlo eentje in de winkelhaak geknald. Maar nu was het weer recht op de verdediger en op de keeper.”

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC
Daarnaast merkte hij op dat Tzolis een mindere periode kende en dat Tresoldi opnieuw weinig impact had. Beide spelers konden hun stempel niet drukken in een wedstrijd waarin Club Brugge aanvallend tekortschiet.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Hein Vanhaezebrouck
Carlos Forbs

Meer nieuws

'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

10:30
Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

10:45
Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC

Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC

22:30
4
Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

10:15
Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

09:15
"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

16:30
11
Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels

Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels

09:45
5
Naam van JPL-coach valt als opvolger De Mil: Bayat zegt hoe het zit

Naam van JPL-coach valt als opvolger De Mil: Bayat zegt hoe het zit

09:30
Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

09:00
Oude bekende en vriend laat zich uit over ontslag Hayen: "Geen enkele speler ..."

Oude bekende en vriend laat zich uit over ontslag Hayen: "Geen enkele speler ..."

07:00
2
Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean

Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean

08:40
8
📷 'Union SG krijgt stevige concurrentie voor opvolger van Khalaili'

📷 'Union SG krijgt stevige concurrentie voor opvolger van Khalaili'

08:20
'KV Mechelen mikt op zelfde offensieve versterking als Anderlecht'

'KV Mechelen mikt op zelfde offensieve versterking als Anderlecht'

08:00
3
'Westerlo zoekt vervanger voor Bryan Reynolds waar Anderlecht spelers haalt'

'Westerlo zoekt vervanger voor Bryan Reynolds waar Anderlecht spelers haalt'

07:40
En nu KRC Genk, over en out voor Fink? Dit zegt de trainer zelf

En nu KRC Genk, over en out voor Fink? Dit zegt de trainer zelf

07:20
Clash met La Louvière wordt belangrijk voor Zulte Waregem: "Maken ons nog geen zorgen, maar ..."

Clash met La Louvière wordt belangrijk voor Zulte Waregem: "Maken ons nog geen zorgen, maar ..."

06:00
Spelers Genk laten er geen enkele twijfel over bestaan als het gaat over Thorsten Fink

Spelers Genk laten er geen enkele twijfel over bestaan als het gaat over Thorsten Fink

06:30
Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen" Analyse

Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen"

23:30
Nieuw contract? Waarom de twijfels van Club Brugge over Simon Mignolet er niet minder op zijn geworden

Nieuw contract? Waarom de twijfels van Club Brugge over Simon Mignolet er niet minder op zijn geworden

20:40
🎥 Youri Tielemans maakt 1 van de 94 goals in dolle Europese avond

🎥 Youri Tielemans maakt 1 van de 94 goals in dolle Europese avond

23:00
2
Stuurt Club Brugge scouts naar match van Genk voor peperdure speler? Het is menens

Stuurt Club Brugge scouts naar match van Genk voor peperdure speler? Het is menens

21:00
1
De druk bij Club Brugge gaat exponentieel stijgen: "Leko en het bestuur zullen de schaduw van Hayen voelen"

De druk bij Club Brugge gaat exponentieel stijgen: "Leko en het bestuur zullen de schaduw van Hayen voelen"

19:40
Krakers voor D'Hondt en Laforge: wie fluit de wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend?

Krakers voor D'Hondt en Laforge: wie fluit de wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend?

21:40
Thibaut Courtois verrast met uitspraak over WK-loting

Thibaut Courtois verrast met uitspraak over WK-loting

22:00
4
Van Crombrugge geeft foutje toe, maar is ook opvallend positief na nederlaag

Van Crombrugge geeft foutje toe, maar is ook opvallend positief na nederlaag

21:20
Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

18:20
Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

19:00
5
Extra druk op de match tegen Westerlo? Nieuwe ontgoocheling voor Genk door blunder Van Crombrugge

Extra druk op de match tegen Westerlo? Nieuwe ontgoocheling voor Genk door blunder Van Crombrugge

20:36
"Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika

"Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika

20:20
5
Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis

Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis

20:00
2
De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

15:30
4
"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

19:20
Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

17:00
1
Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan Reactie

Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan

15:15
16
D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

18:40
Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

17:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 3-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 2-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 2-0 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 0-3 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 2-0 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

laszlo laszlo over Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean snuffel snuffel over Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over "Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan My-T Vekkie My-T Vekkie over De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken? De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC Noobjectivepress Noobjectivepress over Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis franchi franchi over Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club franchi franchi over Oude bekende en vriend laat zich uit over ontslag Hayen: "Geen enkele speler ..." FCB vo altijd FCB vo altijd over "Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved