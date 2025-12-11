🎥 Youri Tielemans maakt 1 van de 94 goals in dolle Europese avond

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Donderdag is traditiegetrouw de dag voor de Europa League en de Conference League. Daarin vielen ook deze week heel wat mooie dingen te noteren. Er werden heel wat goals gescoord en stilaan tekenen de contouren van de top-8 en de top-24 zich af.

Europa League

In de Europa League waren alle ogen natuurlijk vooral op KRC Genk gericht. Zij gingen op bezoek bij Midtjylland in Denemarken met 1-0 onderuit, waardoor ze een erg slechte zaak deden in de stand om de top-8 en zelfs nog niet zeker zijn van de top-24.

Bovenaan het klassement wonnen ook Aston Villa (met 1-2 van Basel) en Lyon (met 2-1 van Go Ahead Eagles) hun wedstrijd, goed voor 15 op 18 in het klassement en een gedeelde eerste plaats. Youri Tielemans maakte een belangrijk doelpunt voor The Villans.

Nottingham Forest deed een goede zaak met een overwinning bij Utrecht, in een duel tussen Didden en Horemans bij de thuisploeg en de (door een lichte blessure afwezige) Sels. Zijn team staat wel steviger in de top-24, momenteel zestiende en zouden ze PAOK Saloniki of Rode Ster Belgrado loten in de tussenronde.

Conference League

In de Conference League blijft Straatsburg op kop na een 0-1 overwinning bij Aberdeen. Samsunspor leed een nederlaag tegen AEK Athene en doet zo een slechte zaak in de strijd om de absolute topplaatsen in de derde Europese competitie.

Het AZ van Maarten Martens boekte een belangrijke 0-3 zege op bezoek bij Drita, de Lincoln Red Imps blijven rustig verder stunten en hebben na een zege tegen Sigma Olomouc nu al zeven punten - net voldoende voor een plaats in de top-24 voorlopig.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Lyon Lyon 6 15 5 0 1 13-3 10 W W V W W
2. FC Midtjylland FC Midtjylland 6 15 5 0 1 13-5 8 W W W V W
3. Aston Villa Aston Villa 6 15 5 0 1 10-4 6 W V W W W
4. Real Betis Real Betis 6 14 4 2 0 11-4 7 W G W W W
5. Freiburg Freiburg 6 14 4 2 0 9-3 6 G W W G W
6. Ferencváros Ferencváros 6 14 4 2 0 11-6 5 W W W G W
7. Braga Braga 6 13 4 1 1 10-5 5 W W V G W
8. FC Porto FC Porto 6 13 4 1 1 9-5 4 W V G W W
9. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 6 12 4 0 2 12-5 7 V V W W W
10. AS Roma AS Roma 6 12 4 0 2 10-5 5 V V W W W
11. Nottingham Forest Nottingham Forest 6 11 3 2 1 11-6 5 V W G W W
12. Bologna Bologna 6 11 3 2 1 9-5 4 G W G W W
13. Fenerbahçe Fenerbahçe 6 11 3 2 1 9-5 4 W W G G W
14. Panathinaikos Panathinaikos 6 10 3 1 2 9-7 2 V V W W G
15. KRC Genk KRC Genk 6 10 3 1 2 7-6 1 V G W W V
16. Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 6 10 3 1 2 5-5 0 V V W W W
17. Viktoria Plzen Viktoria Plzen 6 10 2 4 0 6-2 4 W W G G G
18. Celta De Vigo Celta De Vigo 6 9 3 0 3 12-9 3 W W W V V
19. Lille OSC Lille OSC 6 9 3 0 3 10-7 3 W V V W V
20. Young Boys Bern Young Boys Bern 6 9 3 0 3 8-12 -4 W W V V W
21. PAOK PAOK 6 9 2 3 1 13-10 3 V W W G G
22. Brann Brann 6 8 2 2 2 6-7 -1 W W G G V
23. Ludogorets Ludogorets 6 7 2 1 3 11-14 -3 V V V W G
24. Celtic Glasgow Celtic Glasgow 6 7 2 1 3 7-11 -4 V W V W V
25. Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 6 7 2 1 3 8-13 -5 W G V V V
26. FC Basel FC Basel 6 6 2 0 4 8-9 -1 W V W V V
27. FCSB FCSB 6 6 2 0 4 7-11 -4 V V V V W
28. Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 6 6 2 0 4 5-11 -6 W W V V V
29. Sturm Graz Sturm Graz 6 4 1 1 4 4-8 -4 W V G V V
30. Feyenoord Feyenoord 6 3 1 0 5 7-13 -6 V W V V V
31. Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 6 3 1 0 5 5-11 -6 V V W V V
32. Utrecht Utrecht 6 1 0 1 5 3-9 -6 V V G V V
33. Rangers FC Rangers FC 6 1 0 1 5 3-11 -8 V V V G V
34. Malmö FF Malmö FF 6 1 0 1 5 3-12 -9 V G V V V
35. Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 6 1 0 1 5 2-18 -16 V V V V V
36. Nice Nice 6 0 0 0 6 4-13 -9 V V V V V
Nelvafrel Nelvafrel over Thibaut Courtois is op zijn hoede voor "makkelijke" loting: "Tweede eindigen kan zelfs beter zijn" Erwin Wille Erwin Wille over Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend Joe Joe over 🎥 Youri Tielemans maakt 1 van de 94 goals in dolle Europese avond Andreas2962 Andreas2962 over Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan Andreas2962 Andreas2962 over "Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan Andreas2962 Andreas2962 over "Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika Shake spier Shake spier over 📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen Artevelde Artevelde over Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko Dirk1897 Dirk1897 over FC Midtjylland - KRC Genk: 0-0 Dirk1897 Dirk1897 over 'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved