🎥 Youri Tielemans maakt 1 van de 94 goals in dolle Europese avond

Donderdag is traditiegetrouw de dag voor de Europa League en de Conference League. Daarin vielen ook deze week heel wat mooie dingen te noteren. Er werden heel wat goals gescoord en stilaan tekenen de contouren van de top-8 en de top-24 zich af.

Europa League

In de Europa League waren alle ogen natuurlijk vooral op KRC Genk gericht. Zij gingen op bezoek bij Midtjylland in Denemarken met 1-0 onderuit, waardoor ze een erg slechte zaak deden in de stand om de top-8 en zelfs nog niet zeker zijn van de top-24.

Bovenaan het klassement wonnen ook Aston Villa (met 1-2 van Basel) en Lyon (met 2-1 van Go Ahead Eagles) hun wedstrijd, goed voor 15 op 18 in het klassement en een gedeelde eerste plaats. Youri Tielemans maakte een belangrijk doelpunt voor The Villans.

Nottingham Forest deed een goede zaak met een overwinning bij Utrecht, in een duel tussen Didden en Horemans bij de thuisploeg en de (door een lichte blessure afwezige) Sels. Zijn team staat wel steviger in de top-24, momenteel zestiende en zouden ze PAOK Saloniki of Rode Ster Belgrado loten in de tussenronde.

Conference League

In de Conference League blijft Straatsburg op kop na een 0-1 overwinning bij Aberdeen. Samsunspor leed een nederlaag tegen AEK Athene en doet zo een slechte zaak in de strijd om de absolute topplaatsen in de derde Europese competitie.





Het AZ van Maarten Martens boekte een belangrijke 0-3 zege op bezoek bij Drita, de Lincoln Red Imps blijven rustig verder stunten en hebben na een zege tegen Sigma Olomouc nu al zeven punten - net voldoende voor een plaats in de top-24 voorlopig.