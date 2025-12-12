Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean

Birger Verstraete is na een lange afwezigheid terug in de ploeg van OH Leuven. De middenvelder kende een periode vol tegenslagen, maar staat intussen opnieuw wekelijks op het veld.

Periode van afwezigheid

Verstraete verdween na twee gele kaarten tegen Antwerp en enkele invalbeurten uit de ploeg van David Hubert. In twee maanden tijd kwam hij slechts zestig minuten in actie. Gezondheidsproblemen speelden daarbij een grote rol.

Voor het duel met Zulte Waregem kampte hij met buikgriep en tegen La Louvière bleek hij zelfs met corona te hebben gespeeld. “Ik ben toen na een uur gewisseld. Ik was toen kapot, niet normaal. Na een bloedtest bleek dat ik met corona had gespeeld”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Zijn herstel verliep moeizaam. In een oefenwedstrijd tegen Francs Borains liep hij na twaalf minuten een zware blessure op. “Een tegenstander tackelde over de bal en raakte mij vol op mijn scheenbeen. Een serieus gat in mijn been, hebben ze moeten naaien. Weer weken uit.”

Conflicten met Max Dean

Na de komst van coach Felice Mazzu keerde Verstraete terug in de ploeg tegen KAA Gent. In dat duel kwam hij in de schijnwerpers door een incident met Max Dean. “Ik weet dat ik niet de sympathiekste ben op het veld, maar Dean zeker ook niet. Voor die tackle op Mathieu had hij Akimoto ook wat uitgedaagd.”

Verstraete reageerde scherp op die provocatie. “Ik was daarna in zijn oor gaan fluisteren dat zijn tanden ook shit zijn.” Kort daarna miste Dean een strafschop en volgde een zware overtreding op Maertens. “Ik ben gaan zeggen dat de douche op hem wachtte, en dan ging hij over de rooie. Maar dat hoort er voor mij bij. Je gaat mij nooit zo uit mijn krammen zien schieten. Je moet mentaal sterk genoeg zijn om de tegenstander niet in je kop te laten kruipen.”





De makkelijkste

Verstraete maakte duidelijk dat hij geen opmerkingen over de familie van Dean heeft gemaakt. “Ik stap ook niet op het veld om mij daarmee bezig te houden. Als ik merk dat ik de ploeg zo kan helpen, ga ik het zeker niet laten. Mijn favoriet daarvoor, Noa Lang, speelt niet meer in België. Dat was de makkelijkste”, besluit hij.