"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

Club Brugge verloor in de Champions League met duidelijke cijfers van Arsenal. De nederlaag werd mede toegeschreven aan fouten van doelman Dani van den Heuvel. Hein Vanhaezebrouck analyseerde de tegendoelpunten en wees op structurele en individuele tekortkomingen.

Eerste doelpunt onder de loep

Bij de openingsgoal viel volgens Vanhaezebrouck vooral het ontbreken van dubbele dekking op. “Wat opviel was dat er geen sprake was van dubbele dekking. Ook al begon de actie bij het eerste doelpunt niet dicht bij de zestien.” Hij benadrukte dat Madueke Seys eenvoudig uitspeelde en dat er geen opvolging was van Onyedika of Ordonez.

Tweede tegentreffer

De tweede goal werd door Vanhaezebrouck expliciet aan de keeper toegeschreven. “De tweede goal is een fout van de doelman. Dat mag niet op Champions League-niveau, niet op Belgisch niveau en zelfs niet op amateurniveau.” Hij wees erop dat Tresoldi de voorzet te gemakkelijk liet vertrekken en dat Van den Heuvel de bal verkeerd inschatte.

Vanhaezebrouck gaf aan dat de keeper aanvankelijk goed stond, centraal in het doel, maar zich vervolgens naar de eerste paal liet wegtrekken. Daardoor kon de overwaaiende voorzet bijna vanzelf binnenvallen. Hij stelde dat een bal die zo dicht bij de doellijn komt altijd door de doelman moet worden geplukt.

Derde doelpunt

Ook bij de derde treffer zag Vanhaezebrouck tekortkomingen. Martinelli kreeg de ruimte om naar binnen te komen en zijn hoek uit te kiezen. Daarmee werd opnieuw duidelijk dat de defensieve organisatie niet voldeed.

Vanhaezebrouck besloot dat de fouten zowel in de dekking als in het keeperswerk lagen. Hij benadrukte dat Mignolet meer kans had gehad om bepaalde ballen te pakken, gezien zijn ervaring en fysieke gestalte. De analyse maakt duidelijk dat Club Brugge op meerdere niveaus tekortschiet en dat correcties noodzakelijk zijn.