Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 11/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Abdullai

'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

RSC Anderlecht volgt de ontwikkeling van Ederson Castillo, een verdedigende middenvelder van LDU Quito. De speler vierde op 10 december zijn zeventiende verjaardag en heeft inmiddels zes wedstrijden in het eerste elftal achter de rug. (Lees meer)