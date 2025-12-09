'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'
Foto: © photonews
Word fan van Barcelona! 3045

FC Barcelona moet nog steeds de (financiële) tering naar de nering zetten. Om de loonkost naar beneden te halen kregen drie spelers te horen dat ze in januari moéten vertrekken.

FC Barcelona is er op sportief vlak al eventjes bovenop. Toch blijft de Catalaanse grootmacht op een schuldenberg zitten.

Om ruimte te maken voor verse krachten is er één noodzakelijk kwaad: de loonlast. En die cijfers moeten omlaag.

Loonlast moét omlaag

El Nacional weet dat Barça in januari enkele uitgaande transfers zal doen. Drie spelers kregen te horen dat ze tijdens de wintermercato moéten vertrekken. 

En er is één héél grote naam bij. Marc-André ter Stegen weigert al eventjes om zijn contract te verlengen. De doelman moet op zoek naar een nieuwe werkgever. 

Exit in januari


Ook Andreas Christensen en Roony Bardghji moeten hun kastje leegmaken. Eerstgenoemde zit sowieso in zijn laatste contractjaar, terwijl het Zweedse talent de voorbije maanden nooit kon overtuigen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Marc-Andre ter Stegen
Andreas Christensen
Roony Bardghji

Meer nieuws

Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

20:40
LIVE: Union start met Leysen, Van De Perre en Raul tegen Marseille Live

LIVE: Union start met Leysen, Van De Perre en Raul tegen Marseille

19:56
'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet'

'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet'

20:00
3
Liverpool is niét onder de indruk: 'Engelse grootmacht werkt al maanden aan opvolging van Salah'

Liverpool is niét onder de indruk: 'Engelse grootmacht werkt al maanden aan opvolging van Salah'

19:20
Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

19:40
4
🎥 "Tot binnenkort" : Romelu Lukaku is terug op de training

🎥 "Tot binnenkort" : Romelu Lukaku is terug op de training

18:40
Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

19:00
11
'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?'

'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?'

18:20
1
Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

17:50
Wie gaat hen bedreigen? STVV op weg naar deelname aan Champions' Play-offs

Wie gaat hen bedreigen? STVV op weg naar deelname aan Champions' Play-offs

18:00
'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

17:40
Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

17:20
1
Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

16:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

16:02
STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

16:45
📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

17:00
1
'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

16:02
25
Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

15:30
8
"Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Ivan Leko"

"Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Ivan Leko"

14:40
2
LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

14:24
Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

15:45
Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

15:00
4
Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

14:00
Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

14:45
Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

14:20
3
Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

13:45
"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

13:30
1
'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

13:00
20
Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

12:45
6
Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

12:40
'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

12:20
8
Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

12:00
12
Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

11:40
Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"

Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"

11:45
📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

11:20
8
OFFICIEEL KV Kortrijk voegt speler toe aan A-kern

OFFICIEEL KV Kortrijk voegt speler toe aan A-kern

11:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 3-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 21:00 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 21:00 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 21:00 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 21:00 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 21:00 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 10/12 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 10/12 Ajax Ajax
Juventus Juventus 10/12 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/12 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10/12 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 10/12 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 10/12 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 10/12 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 10/12 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over 'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet' TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld" Nelvafrel Nelvafrel over 'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko' Pé_1 Pé_1 over Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren" Joe Joe over Bayern München - Sporting Lissabon: 1-0 ontleder ontleder ontleder ontleder over Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen Nelvafrel Nelvafrel over Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League Gewoon Kris Gewoon Kris over Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord Joe Joe over 'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved