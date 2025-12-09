'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

FC Barcelona moet nog steeds de (financiële) tering naar de nering zetten. Om de loonkost naar beneden te halen kregen drie spelers te horen dat ze in januari moéten vertrekken.

FC Barcelona is er op sportief vlak al eventjes bovenop. Toch blijft de Catalaanse grootmacht op een schuldenberg zitten.

Om ruimte te maken voor verse krachten is er één noodzakelijk kwaad: de loonlast. En die cijfers moeten omlaag.

Loonlast moét omlaag

El Nacional weet dat Barça in januari enkele uitgaande transfers zal doen. Drie spelers kregen te horen dat ze tijdens de wintermercato moéten vertrekken.

En er is één héél grote naam bij. Marc-André ter Stegen weigert al eventjes om zijn contract te verlengen. De doelman moet op zoek naar een nieuwe werkgever.

Exit in januari



Ook Andreas Christensen en Roony Bardghji moeten hun kastje leegmaken. Eerstgenoemde zit sowieso in zijn laatste contractjaar, terwijl het Zweedse talent de voorbije maanden nooit kon overtuigen.