🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

Real Madrid verloor opnieuw punten. Ondanks een vroege voorsprong tegen Manchester City liep het mis en ook doelman Thibaut Courtois moest een fout toegeven. De druk op de Spaanse club blijft groot.

Wedstrijdverloop en foutmoment

Rodrygo bracht Real Madrid al snel op voorsprong. Daarna nam Manchester City het initiatief over en kwam langszij. Het kantelmoment was een bal die Courtois niet goed kon verwerken, waardoor O’Reilly de gelijkmaker binnentikte.

“Het was een beetje mijn fout”, citeert Het Laatste Nieuws de doelman van Real Madrid na de 1-2-nederlaag in Madrid. “De bal kwam recht op mij, maar vlak voor mijn neus bukte een speler van City net... Ik moest in een fractie van een seconde handelen en stopte de bal wel, maar kon hem niet voldoende wegduwen. Vervelend, want voorts keepte ik wel een goeie wedstrijd.”

In de tweede helft bleef het tempo hoog. Jeremy Doku zorgde voor dreiging, maar Courtois hield stand. Aan de andere kant miste Bellingham een kans op de gelijkmaker. Real kon het overwicht niet omzetten in doelpunten.

Reacties en toekomstperspectief

Courtois benadrukte dat de intensiteit behouden moet blijven. “Alleen door te winnen kan je dit omdraaien. Vandaag verlies je, maar als je zo blijft spelen gaat dat wel over.” Volgens Courtois zat de overwinning er tegen City zeker in. Hij hoopt op een sterk jaareinde.

Ondanks de recente nederlagen gaf Courtois aan dat de spelersgroep achter de trainer blijft staan. “We hebben gewoon te veel punten laten liggen in de competitie, maar wij staan nog achter onze coach hoor. We speelden goed en gaven ons voor de volle 100 procent. Het was gewoon niet ‘meant to be’ vandaag”, besluit hij.



De komende weken moet Real Madrid zich herpakken. Xabi Alonso probeert de ploeg op de rails te krijgen, maar de defensieve kwetsbaarheid blijft een probleem. Het is duidelijk dat de club dringend stabiliteit nodig heeft om de titelstrijd levend te houden.