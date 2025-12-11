'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

Volgens Zweedse media volgen zowel KRC Genk als Anderlecht de ontwikkeling van Jalal Abdullai. De Ghanese aanvaller is twintig jaar en staat onder contract bij Elfsborg. Zijn huidige overeenkomst loopt nog tot eind 2028.

Interesse van Belgische en buitenlandse clubs

Abdullai speelde dit seizoen op huurbasis bij Molde. Die uitleenbeurt loopt af in december, maar de Noorse club beschikt over een aankoopoptie die ze naar verluidt willen benutten, zo meldt Expressen. Daarmee kan Molde de speler definitief vastleggen, al blijft de belangstelling van andere clubs groot.

Naast Genk en Anderlecht volgen ook buitenlandse ploegen zijn prestaties. FC Midtjylland en FC Kopenhagen uit Denemarken hebben hem op de radar, terwijl in Engeland Middlesbrough en Preston interesse tonen, zo meldt Transferfeed.

Contract en marktwaarde

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn geschatte marktwaarde 2,2 miljoen euro. Dat cijfer geeft een indicatie van de financiële omvang die een eventuele overgang zou kunnen hebben. Voor Belgische clubs betekent dit dat een investering nodig is om de speler binnen te halen.

De komende weken zullen bepalend zijn. Met het aflopen van de huurperiode bij Molde en de start van de wintermercato ontstaat een concreet moment waarop beslissingen moeten vallen. Zowel Genk als Anderlecht hopen hun positie te versterken, maar de concurrentie uit het buitenland maakt dat geen eenvoudige opdracht.

Of KRC Genk echt wel interesse heeft om deze winter toe te slaan is niet meteen duidelijk. Head of Football Dimitri De Condé liet deze week nog weten dat de Limburgers in principe geen nieuwe spits binnenhalen. Hij verdedigde Oh en maakte ook een opvallende vergelijking met Romeo Vermant van Club Brugge.