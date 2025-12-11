'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'
Foto: © photonews

Volgens Zweedse media volgen zowel KRC Genk als Anderlecht de ontwikkeling van Jalal Abdullai. De Ghanese aanvaller is twintig jaar en staat onder contract bij Elfsborg. Zijn huidige overeenkomst loopt nog tot eind 2028.

Interesse van Belgische en buitenlandse clubs

Abdullai speelde dit seizoen op huurbasis bij Molde. Die uitleenbeurt loopt af in december, maar de Noorse club beschikt over een aankoopoptie die ze naar verluidt willen benutten, zo meldt Expressen. Daarmee kan Molde de speler definitief vastleggen, al blijft de belangstelling van andere clubs groot.

Naast Genk en Anderlecht volgen ook buitenlandse ploegen zijn prestaties. FC Midtjylland en FC Kopenhagen uit Denemarken hebben hem op de radar, terwijl in Engeland Middlesbrough en Preston interesse tonen, zo meldt Transferfeed.

Contract en marktwaarde

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn geschatte marktwaarde 2,2 miljoen euro. Dat cijfer geeft een indicatie van de financiële omvang die een eventuele overgang zou kunnen hebben. Voor Belgische clubs betekent dit dat een investering nodig is om de speler binnen te halen.

De komende weken zullen bepalend zijn. Met het aflopen van de huurperiode bij Molde en de start van de wintermercato ontstaat een concreet moment waarop beslissingen moeten vallen. Zowel Genk als Anderlecht hopen hun positie te versterken, maar de concurrentie uit het buitenland maakt dat geen eenvoudige opdracht.

'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'
Of KRC Genk echt wel interesse heeft om deze winter toe te slaan is niet meteen duidelijk. Head of Football Dimitri De Condé liet deze week nog weten dat de Limburgers in principe geen nieuwe spits binnenhalen. Hij verdedigde Oh en maakte ook een opvallende vergelijking met Romeo Vermant van Club Brugge.

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal Reactie

Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

Transferwaardes tieners exploderen! Dit zijn Kos Karetsas en Nathan De Cat nu waard

Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

Wesley Sonck met grote lof voor Westerlo-jonkie en stevige kritiek richting Anderlecht

Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

Tweede goal in drie wedstrijden, maar ook nieuwe blessure: pech voor Verlinden, Mazzu legt uit

"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

Standard maakt de (pijnlijke) rekening: tussen 60 en 100 miljoen gemist

Genk krijgt zwaardere straf opgelegd na ongeregeldheden in Sint-Truiden

