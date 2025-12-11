Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend

Kersvers coach Ivan Leko heeft met Club Brugge niet kunnen stunten tegen Arsenal. Het werd 0-3, al zag Leko ook nog veel positieve punten.

Club Brugge had in de eerste helft kansen tegen Arsenal, maar de leider in de Premier League en de Champions League gaf meteen na de rust de genadeslag. Na 90 minuten stond er dan ook 0-3 op het scorebord.

Ivan Leko zag wel positieve zaken. "De eerste helft vond ik dat het in evenwicht was na het moeilijke eerste kwartier. We hadden de gelijkmaker kunnen scoren, maar doen dat niet. Dat is jammer."

"De 0-1 en de 0-3 kwamen er na flitsen van individuele klasse. Na het laatste doelpunt was de wedstrijd helemaal beslist, maar de spelers hebben niet opgegeven en zijn blijven zoeken naar een doelpunt."

Leko over steun voor Hayen van Club-fans

Tijdens de wedstrijd waren er van de Club-supporters ook acties om de ontslagen Nicky Hayen te steunen. "Eerlijk? Ik vond de protestacties iets positief. Het geeft aan dat de fans loyaal zijn. Dit is een familie en is iets mooi", zei Leko verrassend.

Lees ook... "Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans›

"Voor Hayen is het jammer dat hij hier niet meer is. Het is wel mooi dat de fans hem nog eens hebben bedankt voor alles wat hij gedaan heeft. Ik ben trots dat de supporters nog eens hebben laten zien wat de kracht van de blauw-zwarte familie is."