"Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika

Zit Hugo Broos dik in de problemen? Het zou zomaar kunnen. Een interview op een persconferentie in aanloop naar de Afrika Cup is hem op een officiële klacht komen te staan wegens racisme. De bondscoach van Zuid-Afrika zal zich moeten komen verantwoorden.

Hugo Broos begint op 21 december aan de Afrika Cup met Zuid-Afrika. Woensdag sprak hij de pers toe op een persconferentie en daarbij heeft hij een uitspraak gedaan over een van zijn spelers die hem mogelijk duur zal komen te staan.

Mbekezeli Mbokazi miste namelijk zijn vlucht naar het oefenkamp van Hugo Broos en Zuid-Afrika en daar was de bondscoach niet over te spreken. "De coach van Pirates vond het een onprofessionele attitude van de speler."

🔴 UDM TAKES @BafanaBafana Coach Hugo Broos to the Human Rights Commission for alleged racist & sexist remarks!! 🔴



"Thoughts please....!!"~P.M. 🕊 pic.twitter.com/ZHhpyx83kt — robertmarawa (@robertmarawa) December 11, 2025

"We kregen nonsens te lezen in een bericht van Pirates. Ze proberen hem te beschermen voor zijn eigen onprofessionalisme. Dit is héél erg, echt héél erg. Als je als 19-jarige speler naar de Afrika Cup mag en naar het WK, dan wil je zelfs geen extra dagen vakantie."

Twee klachten lopen binnen over Hugo Broos

"Ik ga een gesprek met hem hebben. Het is een zwarte jongen, maar hij zal na een gesprek met mij als een witte kerel mijn kamer verlaten. Lijkbleek zal hij zijn", aldus Broos op de persconferentie. Woorden die meteen voor een klacht hebben gezorgd.





The United Democratic Movement (UDM) een officiële klacht in bij The South African Human Rights Commission (SAHRC) voor racistische uitlatingen. Er zou ook een klacht wegens seksisme zijn binnengelopen, omdat Broos zich ook laatdunkend zou hebben uitgelaten over de vrouwelijke makelaar van Mbokazi.