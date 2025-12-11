Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC

Foto: © photonews
Het klassement in de Jupiler Pro League kan de komende weken nog verder door elkaar geschud worden. Antwerp was een paar weken geleden nog op sterven na dood, maar staat nu plots op vier punten van Standard op plaats zes.

Mag Royal Antwerp nog dromen van de top-6 en de Champions' Play-offs? Een maand geleden gaf niemand nog een cent voor de kansen van The Great Old, maar ondertussen is dat toch helemaal aan het keren.

Kerk werd gemist bij Antwerp

Als er dit weekend ook gewonnen wordt tegen KAA Gent? Dan doen ze plots helemaal mee in het peloton dat strijdt om de zesde plaats. En met de nieuwe tribune 2 als extra incentive is er thuis mogelijk nog veel mogelijk.

"Ik heb er van genoten in ieder geval op de Bosuil afgelopen weekend. De opening van tribune 2 heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ze bij Antwerp met een ongelooflijke drive in de wedstrijd zijn gegaan en daar zullen ze willen op verder gaan."

Impact van het stadion

"Het zal wel afhankelijk zijn van de blessures of ze aanspraak kunnen maken op de top-6. Als er een paar sterkhouders zouden geblesseerd zijn, dan kan zelfs tribune 3, 4 of 5 geen soelaas brengen. Kerk hebben ze echt wel gemist", aldus Hein Vanhaezebrouck in Eén-tweetje.

Tuur Dierckx pikte in: "Misschien moeten ze elke twee weken wel een tribune openen. Het was echt wel een enorme sfeer. Je merkt het verschil als de sfeer in het stadion blijft. De spelers merkten ook dat het impact had."

Haalt Antwerp play-off 1?

71%
29%

Je kan nog stemmen tot 14/12/2025 15:00.

