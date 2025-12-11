Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club
Foto: © photonews

Ivan Leko is niet langer trainer van KAA Gent. Hij nam de sportieve leiding over bij Club Brugge na het ontslag van Nicky Hayen. De manier waarop dit gebeurde, zorgt voor spanning tussen beide clubs en hun bestuurders.

Het telefoontje en de gevolgen

Club Brugge bracht Gent niet vooraf op de hoogte van de onderhandelingen met Ivan Leko. Pas enkele minuten voor het officiële persbericht belde Leko naar voorzitter Sam Baro, terwijl zijn makelaar Michel Louwagie informeerde. Voor de Gentse leiding kwam dit als een complete verrassing.

Leko gaf aan dat de beslissing voor hem zwaar woog. “Mijn relatie met Sam Baro was één van de beste die ik ooit had in het voetbal”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Daarom heb ik mijn beslissing ook niet in één minuut genomen. Als het niet Baro was, dan was het makkelijker geweest. Ik wilde de eerste zijn om hem te informeren. Ik wilde dit op mij nemen.”

Hij benadrukte dat de teleurstelling bij Gent begrijpelijk is. “Hun teleurstelling is normaal. Dit heeft ook een grote impact op mij.” Leko moest de spelers, met wie hij tien uur per dag werkte, achterlaten, terwijl die alles voor hem geven. “Deze situatie is alsof je wilt trouwen met je vriendin, maar zij je dan verlaat. Dat doet pijn, hé”, besloot Leko.

Reactie van Sam Baro

Voorzitter Baro reageerde aangeslagen op de gang van zaken. “Vallen hier lessen uit te trekken? Wij liggen niet aan de oorsprong van deze verrassing. We hebben na de uppercut juist geschakeld. Lessen trekken... Ik weet het niet.”

Op de vraag of contracten anders moeten worden opgesteld, antwoordde hij duidelijk dat niet niet zal veranderen. Als iemand weg wil, dan moet die kunnen gaan. Baro wil niemand tegenhouden, hij wil vooral dat er belang gehecht wordt aan de manier waarop.

Lees ook... Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

Baro gaf toe dat de band met Leko persoonlijk geraakt is. “Uiteraard. Ik ben zeer teleurgesteld. Dat weet hij ook. Hij heeft het omschreven alsof je wilt trouwen met je vriendin, maar zij je dan verlaat. Ik voel me nu niet bepaald het lief van Ivan Leko”, gaat hij verder.

Toch is het een menselijke band die volgens Baro heel erg goed was die nu verbroken werd. “Omdat voor hem de ‘biggest challenge in his life’ op dit moment op z’n pad komt. Maar op zakelijk vlak moet je die bladzijde snel omdraaien”, besluit Baro.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Ivan Leko

