Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

De voorbije weken was er al veel lof voor wat STVV allemaal laat zien op de Belgische voetbalvelden. En dus is de vraag natuurlijk ook stilaan: gaan de spelers ook op langere termijn blijven voetballen bij De Kanaries?

STVV staat helemaal bovenin mee te spelen met Union SG, Club Brugge en Anderlecht en maakt ondertussen een stevige kans het tot het einde van het seizoen uit te zingen en play-off 1 te spelen.

Ondertussen lopen heel wat spelers in de kijker, al hebben de analisten het soms ook niet eens makkelijk om één expliciete uitblinker te noemen. De verdediging staat als een huis én er is voetballend vermogen.

Ito is transfervrij bij STVV …

Wouter Vrancken laat zijn troepen mooi, verzorgd en leuk voetbal spelen en iedereen kan al eens van waarde zijn voor zijn team. Ryotaro Ito is met zes goals en twee assists wel al van groot belang geweest.

De Japanner is bovendien einde contract en dus is de vraag of STVV hem zal kunnen houden na komende zomer. Ito heeft een marktwaarde van liefst vijf miljoen euro volgens Transfermarkt.





Lees ook... Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"›

Als ze hem zouden verkopen, dan kunnen ze mogelijk voor hem nog meer vangen. En dus is het misschien zaak om toch maar te proberen zijn contract te verlengen, zodat ze hem niet transfervrij zien vertrekken.

… en Yamamoto kan misschien het meeste geld opleveren voor Sint-Truiden VV

Al is Ito misschien zelfs nog niet eens de speler met de grootste waarde. Draaischijf op het middenveld is Rihito Yamamoto, die ondertussen 24 jaar is. De centrale middenvelder zit ook al aan twee goals en vijf assists en stond elke wedstrijd in de basis.

“Yamamoto? Hij is heel goed. We gaan er alles aan doen om hem te houden”, liet Wouter Vrancken zich al eens ontvallen. Als hij vertrekt, dan zal het voor veel geld moeten zijn. We geven gewoon elke week alles als team en daarna zien we wel wat er allemaal zal gebeuren.”