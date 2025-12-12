JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

Zulte Waregem speelde vorig weekend 1-1 gelijk op bezoek bij OH Leuven. Daardoor zitten ze al bijna twee maanden zonder overwinning. De match tegen La Louvière komt dan misschien wel op een ideaal moment.

“Ik heb genoeg van de gelijke spelen”, had coach Sven Vandenbroeck aangegeven in de perszaal van het King Power @ Den Dreef na de 1-1 tegen OH Leuven. “Een punt pakken op verplaatsing is goed, maar we willen nog eens winnen.”

Wat met de wissels bij Zulte Waregem?

De coach had onder meer iets laten vallen over spits Anosike Ementa, maar met hem werden de plooien ondertussen helemaal gladgestreken. Maar er waren nog wel een paar andere werkpuntjes.

Zo gaf de coach aan dat hij de voorbije tijd wat weinig wisselmogelijkheden lijkt te hebben: “Vermoeidheid kan geen excuus zijn voor onze wedstrijd in Leuven. De fysieke data tonen ook geen verval.”

Is Zulte Waregem te braaf tijdens zijn wedstrijden?

“Waarom niet sneller wisselen? Het gaat ook over wat je verwacht van de invallers. Ik heb het dan over competitiviteit naar concurrentie toe. Verdedigend stond het goed en dan moet je ook daar niet wisselen.”

Lees ook... Clash met La Louvière wordt belangrijk voor Zulte Waregem: "Maken ons nog geen zorgen, maar ..."›

En is Essevee ook niet te braaf? “Het brave is terug. We spelen de bal buiten als er een blessure is. De tegenstander doet dat niet. We hadden een paar matchen lang wat meer gif, een ‘rage’ zoals ze zeggen. Nu zijn we opnieuw wat braver misschien.”