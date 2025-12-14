Besnik Hasi heeft twee duidelijke boodschappen voor Anderlecht-bestuur: "Ik hoop dat het in orde komt"

Besnik Hasi was - ondanks de omstreden penalty - heel tevreden met de prestatie van zijn jongens. En terecht, want Anderlecht was deze keer wel van bij het begin op de afspraak.

Besnik Hasi toonde zich na de 2-1-zege tegen STVV een tevreden, maar ook scherpe coach. Anderlecht won voor het eerst dit seizoen een wedstrijd na een achterstand, en dat nadat STVV op voorsprong kwam via een bijzonder controversiële strafschop. De trainer spaarde zijn woorden niet en noemde die penalty achteraf “belachelijk".

Die strafschop was "belachelijk"

Paars-wit keek vroeg tegen een 0-1-achterstand aan, maar volgens Hasi gaf dat net een extra impuls. “We gingen er daarna vol voor. Na die 0-1 kwam er nog meer energie in de ploeg. Je ziet de progressie die deze groep maakt." De coach wees daarbij nadrukkelijk op het jonge profiel van zijn elftal. “Er staan veel jonge spelers op het veld, maar ze gingen er wél voor”,.

Ook de invallers speelden daarin een belangrijke rol. “De nieuwe jongens brachten nieuwe energie. Cvetkovic en Degreef. Cvetko kreeg twee, drie kansen die hij in de vorige matchen niet had." Volgens Hasi is dat een teken dat het collectief stappen zet.

Hasi verwacht meer van Hazard, Stroeykens en Angulo

Over Thorgan Hazard was de Anderlecht-coach een stuk kritischer, zeker na de eerste helft. “Hij was één van de drie die minder waren in de eerste helft, samen met Stroeykens en Angulo. Ik verwacht meer van hen”, klonk het. Hasi kwam ook terug op de strafschopfase. “Thorgan zegt dat hij de bal nooit met de arm raakte. Die penalty was belachelijk”,.

Na rust zag Hasi echter beterschap. “Daarna kwam Thorgan beter in de match en hij gaf ook energie. In de tweede helft waren hij en Angulo veel beter en dat is belangrijk voor ons." De trainer benadrukte wel dat Hazard niet constant negentig minuten op hetzelfde niveau speelt. “Hij moet beslissend zijn. Een nieuw contract? De gesprekken zijn gaande, hij is belangrijk voor de ploeg en ik hoop dat het in orde komt."



Hasi wil een nieuwe spits

De winnende goal kwam er opnieuw via stilstaande fases, iets waar Hasi bewust op hamert. Maar ook de wintermercato kwam al aan bod. Hij wil duidelijk een nieuwe spits. “Snelheid en energie, dat moeten wij hebben. We moeten ook concurrentie vooraan creëren."