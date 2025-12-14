Reactie Besnik Hasi heeft twee duidelijke boodschappen voor Anderlecht-bestuur: "Ik hoop dat het in orde komt"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| Reageer
Besnik Hasi heeft twee duidelijke boodschappen voor Anderlecht-bestuur: "Ik hoop dat het in orde komt"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Besnik Hasi was - ondanks de omstreden penalty - heel tevreden met de prestatie van zijn jongens. En terecht, want Anderlecht was deze keer wel van bij het begin op de afspraak.

Besnik Hasi toonde zich na de 2-1-zege tegen STVV een tevreden, maar ook scherpe coach. Anderlecht won voor het eerst dit seizoen een wedstrijd na een achterstand, en dat nadat STVV op voorsprong kwam via een bijzonder controversiële strafschop. De trainer spaarde zijn woorden niet en noemde die penalty achteraf “belachelijk".

Die strafschop was "belachelijk"

Paars-wit keek vroeg tegen een 0-1-achterstand aan, maar volgens Hasi gaf dat net een extra impuls. “We gingen er daarna vol voor. Na die 0-1 kwam er nog meer energie in de ploeg. Je ziet de progressie die deze groep maakt." De coach wees daarbij nadrukkelijk op het jonge profiel van zijn elftal. “Er staan veel jonge spelers op het veld, maar ze gingen er wél voor”,.

Ook de invallers speelden daarin een belangrijke rol. “De nieuwe jongens brachten nieuwe energie. Cvetkovic en Degreef. Cvetko kreeg twee, drie kansen die hij in de vorige matchen niet had." Volgens Hasi is dat een teken dat het collectief stappen zet.

Hasi verwacht meer van Hazard, Stroeykens en Angulo

Over Thorgan Hazard was de Anderlecht-coach een stuk kritischer, zeker na de eerste helft. “Hij was één van de drie die minder waren in de eerste helft, samen met Stroeykens en Angulo. Ik verwacht meer van hen”, klonk het. Hasi kwam ook terug op de strafschopfase. “Thorgan zegt dat hij de bal nooit met de arm raakte. Die penalty was belachelijk”,.

Na rust zag Hasi echter beterschap. “Daarna kwam Thorgan beter in de match en hij gaf ook energie. In de tweede helft waren hij en Angulo veel beter en dat is belangrijk voor ons." De trainer benadrukte wel dat Hazard niet constant negentig minuten op hetzelfde niveau speelt. “Hij moet beslissend zijn. Een nieuw contract? De gesprekken zijn gaande, hij is belangrijk voor de ploeg en ik hoop dat het in orde komt."

Lees ook... Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

Hasi wil een nieuwe spits

De winnende goal kwam er opnieuw via stilstaande fases, iets waar Hasi bewust op hamert. Maar ook de wintermercato kwam al aan bod. Hij wil duidelijk een nieuwe spits. “Snelheid en energie, dat moeten wij hebben. We moeten ook concurrentie vooraan creëren." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV

Meer nieuws

Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

22:46
🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

22:12
3
Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

21:10
7
🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

23:00
Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

22:30
Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

22:00
Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

21:00
Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

21:40
Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

21:20
Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

17:30
Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

15:30
1
STVV-speler geeft toe: "Mijn naam is ook bij Club Brugge genoemd"

STVV-speler geeft toe: "Mijn naam is ook bij Club Brugge genoemd"

15:00
Besnik Hasi maakt zich zorgen over speler wiens niveau drastisch gezakt is

Besnik Hasi maakt zich zorgen over speler wiens niveau drastisch gezakt is

14:00
Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

12:30
1
Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

20:17
Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

20:30
Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

20:00
1
LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

10:15
KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

19:30
Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

18:40
Olivier Deschacht heeft opnieuw de liefde gevonden, maar blikt ook met spijt terug: "Die fouten die ik maakte"

Olivier Deschacht heeft opnieuw de liefde gevonden, maar blikt ook met spijt terug: "Die fouten die ik maakte"

17:00
5
Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

19:00
📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

18:10
KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

18:06
Vincent Kompany krijgt wat hij wil van Bayern: "Zeer belangrijke mensen"

Vincent Kompany krijgt wat hij wil van Bayern: "Zeer belangrijke mensen"

18:30
De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

De grootste troef van STVV? Hoe de Japanse huisstijl de Kanaries naar Europees voetbal kan brengen

13:10
1
Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten

Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten

18:00
2
Minder dan een maand na zijn pensioen maakt Zinho Vanheusden heuglijk nieuws bekend

Minder dan een maand na zijn pensioen maakt Zinho Vanheusden heuglijk nieuws bekend

16:30
Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk

Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk

16:20
Felice Mazzu is opgelucht na verlossende zege van OHL tegen Standard: "Iedereen was gefrusteerd"

Felice Mazzu is opgelucht na verlossende zege van OHL tegen Standard: "Iedereen was gefrusteerd"

16:10
Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

16:00
10
Goed nieuws voor Anderlecht! Dit is hoelang Romelu Lukaku nog op topniveau kan acteren

Goed nieuws voor Anderlecht! Dit is hoelang Romelu Lukaku nog op topniveau kan acteren

14:30
SK Beveren-coach Marink Reedijk reageert tevreden na nipte zege tegen RSCA Futures

SK Beveren-coach Marink Reedijk reageert tevreden na nipte zege tegen RSCA Futures

14:10
2
Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

13:00
5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

13:30
2
Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

11:30
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 13:30 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 18:30 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 19:15 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FranskeVRooij FranskeVRooij over K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen: 0-2 SeniorClub SeniorClub over Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden" Venom#13 Venom#13 over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" Birger J. Birger J. over Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf" storfstievel storfstievel over 🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem" Johnnie Walker Johnnie Walker over FCV Dender EH - Club Brugge: - Johnnie Walker Johnnie Walker over Cercle Brugge - KV Mechelen: 2-3 Geert66 Geert66 over Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen" Stefaan_82 Stefaan_82 over Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet Walter Baseggio Walter Baseggio over Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved