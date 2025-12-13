🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

Glen De Boeck overleed vorige week onverwacht op 54-jarige leeftijd. Hij speelde in tien jaar 281 wedstrijden voor RSC Anderlecht, dat hem zaterdag herdacht voor de wedstrijd tegen STVV.

Het Belgische voetbal stond op 7 december stil toen Glen De Boeck op 54-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Na zijn overlijden stroomden de eerbetuigingen binnen, onder meer van zijn voormalige ploegmaats bij RSC Anderlecht.

De Boeck droeg in zijn carrière 281 keer het shirt van RSCA tussen 1995 en 2005. Het was dan ook geen verrassing dat de Brusselaars hem zaterdag een mooi eerbetoon bezorgden voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden.

Applaus, tifo en minuut stilte voor Glen De Boeck

De voormalige aanvoerder van paars-wit kreeg eerst een lang applaus van zowel de supporters van Anderlecht als die van Sint-Truiden. Daarna werd in het hele stadion een minuut stilte in acht genomen.

Ook Mauves Army had een mooi eerbetoon voorbereid en ontrolde tijdens de minuut stilte een tifo met de tekst "rust zacht Glen De Boeck". Ook voor het duel tussen Cercle Brugge en KV Mechelen, waarvoor hij meer dan 100 wedstrijden speelde, werd De Boeck herdacht.

Na zijn spelerscarrière was De Boeck van 2005 tot 2007 assistent-coach bij RSC Anderlecht. Daarna begon hij zijn carrière als hoofdcoach bij Cercle Brugge, waar hij van 2007 tot 2010 een van de meest veelbelovende coaches van eerste klasse werd.



