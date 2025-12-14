'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

Vincent Janssen, aanvoerder van Antwerp FC, staat voor een belangrijke beslissing. Zijn contract loopt af, maar de club wil hem graag behouden. Bronnen bevestigen dat een nieuwe aanbieding in de maak is.

Huidige situatie bij Antwerp

De Nederlandse spits is bezig aan zijn vierde seizoen bij Antwerp. Hij kwam in 2022 over van Monterrey in Mexico en groeide sindsdien uit tot vaste waarde in de aanval. De rol van aanvoerder onderstreept zijn status binnen de ploeg.

Het bestuur werkt aan een contractvoorstel dat Janssen de kans geeft zijn overeenkomst open te breken. Daarbij speelt de financiële situatie van de club een rol. Er wordt verwacht dat hij moet inleveren op zijn huidige salaris, zo meldt Voetbal International, maar dat hoeft geen belemmering te vormen voor een verlenging.

Belang van Overmars

Technisch directeur Marc Overmars ziet Janssen als cruciaal voor de toekomst van Antwerp. Zijn inzet en ervaring maken hem tot een speler die de ploeg kan blijven dragen. Het is duidelijk dat de clubleiding hem graag langer aan zich bindt.

De aanvaller voelt zich zelf ook heel goed thuis op De Bosuil. Met meer dan honderdvijftig wedstrijden achter zijn naam lijkt hij open te staan voor een langer verblijf. Trainer Joseph Oosting deelt die wens en benadrukt het belang van continuïteit in de kern van de ploeg.

Omdat Janssen vanaf 1 januari vrij is om met andere clubs te onderhandelen, wil Antwerp snel handelen. Het doel is om geïnteresseerde ploegen voor te zijn en duidelijkheid te scheppen. De komende weken zullen beslissend zijn voor zowel speler als club.