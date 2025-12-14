Reactie Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken"

Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken"
Foto: © photonews

Wie de match niet gezien heeft, zal misschien denken dat Club Brugge geen enkel probleem had tegen Dender. Maar dan moet u toch de samenvatting van de eerste helft er eens bijnemen. Het was net voor en net na de rust dat Christos Tzolis de zaken moest rechttrekken.

De 1-5-zege was zeker geen afspiegeling van de eerste helft. Toen was Dender zelfs de betere ploeg en kwam op voorsprong. Net voor rust profiteerde Tzolis echter van mistasten van Mbamba om de 1-1 binnen te schuiven.

Na de rust zette Tzolis Club dan weer op voorsprong met een 'overhead kick', maar kreeg daar wel wat medewerking van doelman Dietsch bij. Hij werd achteraf verkozen tot 'Man van de Match'. 

Tzolis is optimistisch na de zege tegen Dender

En toch sukkelde Tzolis in de eerste helft en werd hij op sociale media zelfs op de korrel genomen. "Dit doet deugd voor mij, want de laatste weken waren niet makkelijk voor ons", zuchtte hij. "Ik doe mijn best om belangrijk te zijn voor de ploeg, maar natuurlijk lukt niet alles."

Tzolis zag wel lichtpunten waar Club zich kon aan optrekken na de moeilijke weken. "Zeker in die tweede helft speelden we goed voetbal", vond Tzolis terecht. "Daar moeten we ons aan optrekken. Als we zo spelen, gaan we zeker weer overwinningen pakken."

Lees ook... Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste
De efficiëntie zat alvast goed. “Ik denk dat het de eerste keer dit seizoen is dat we zo vaak scoren, gewoon omdat we echt klinisch waren. We hadden zelfs nog meer kunnen scoren."

Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste
19:15

19:15
Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest
17:54

17:54
LIVE: Charleroi gaat duidelijk op zoek naar gelijkmaker tegen Union Live
19:50

19:50
Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club
16:00

16:00
LIVE: Genk laat gelijkmaker onbegrijpelijk liggen tegen Westerlo!
19:40

19:40
Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet
19:30

19:30
Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV
19:00

19:00
Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter De derde helft
18:30

18:30
Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'
17:00

17:00
Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi
17:30

17:30
Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"
16:45

16:45
Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?
18:00

18:00
"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door
16:30

16:30
Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"
12:00

12:00
Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"
11:20

11:20
LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender
09:15

09:15
Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op
15:34

15:34
Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen
15:30

15:30
Guardiola houdt zijn adem in: grote bezorgdheid over Jeremy Doku
15:00

15:00
'Bounida achterna: Anderlecht speelt opnieuw toptalent kwijt'
14:30

14:30
'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'
13:30

13:30
Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk
14:00

14:00
"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd
09:32

09:32
Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!"
08:20

08:20
Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma
13:00

13:00
'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'
12:30

12:30
OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi
11:40

11:40
🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park
10:30

10:30
Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast
10:00

10:00
Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?
13/12

13/12
Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit Analyse
08:00

08:00
Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen
09:00

09:00
"De strafschop? Het is een schande!" en "Slechte beelden gezien?" - Anderlecht-spelers furieus Reactie
07:30

07:30
De gekke WK-droom van Wesley Sonck: "Drinken ons allemaal stuk in ons voeten"
08:43

08:43
Zinho Vanheusden deelt schitterend nieuws na noodgedwongen voetbalpensioen
07:00

07:00
🎥 Is de Puskas-award bekend? Leverkusen-speler scoort wáánzinnig doelpunt
06:30

06:30

