Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken"

Wie de match niet gezien heeft, zal misschien denken dat Club Brugge geen enkel probleem had tegen Dender. Maar dan moet u toch de samenvatting van de eerste helft er eens bijnemen. Het was net voor en net na de rust dat Christos Tzolis de zaken moest rechttrekken.

De 1-5-zege was zeker geen afspiegeling van de eerste helft. Toen was Dender zelfs de betere ploeg en kwam op voorsprong. Net voor rust profiteerde Tzolis echter van mistasten van Mbamba om de 1-1 binnen te schuiven.

Na de rust zette Tzolis Club dan weer op voorsprong met een 'overhead kick', maar kreeg daar wel wat medewerking van doelman Dietsch bij. Hij werd achteraf verkozen tot 'Man van de Match'.

Tzolis is optimistisch na de zege tegen Dender

En toch sukkelde Tzolis in de eerste helft en werd hij op sociale media zelfs op de korrel genomen. "Dit doet deugd voor mij, want de laatste weken waren niet makkelijk voor ons", zuchtte hij. "Ik doe mijn best om belangrijk te zijn voor de ploeg, maar natuurlijk lukt niet alles."

Tzolis zag wel lichtpunten waar Club zich kon aan optrekken na de moeilijke weken. "Zeker in die tweede helft speelden we goed voetbal", vond Tzolis terecht. "Daar moeten we ons aan optrekken. Als we zo spelen, gaan we zeker weer overwinningen pakken."

De efficiëntie zat alvast goed. “Ik denk dat het de eerste keer dit seizoen is dat we zo vaak scoren, gewoon omdat we echt klinisch waren. We hadden zelfs nog meer kunnen scoren."