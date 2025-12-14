Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

In de Jupiler Pro League heeft KRC Genk het tot op heden vrij lastig gehad. De top-6 is het eerste grote doel, maar daarvoor zal er toch nog een en ander moeten gaan gebeuren. En dus staat er ook meteen de nodige druk op de ketel de komende maanden.

Voor Thorsten Fink is het duel met KVC Westerlo op zondag misschien wel héél erg belangrijk. Na de nederlaag in de Europa League tegen Midtjylland is het alle hens aan dek voor de Limburgers: puntengewin is primordiaal.

Dimitri De Condé over transfermarkt

De volgende stap? Dat zou wel eens de wintermercato kunnen of moeten zijn. Zeker het gebrek aan scorende spits is soms een doorn in het oog van de supporters en analisten. De markt op deze winter, meneer De Condé?

Het Head of Football wil echter niet al te hoog van de toren gaan blazen. Als het van hem zou afhangen, dan gaan er niet al te veel transfers gebeuren. Het belangrijkste is voor hem het samenhouden van de huidige kern.

Sterkhouders houden bij Genk

Hij verwees onder meer naar het televisiecontract om aan te geven dat Genk niet al te diep in de buidel zal (of kan) tasten en dat het vooral zaak wordt om de huidige kern samen te gaan houden. "De sterkhouders samen houden is belangrijk."

Aan Genk om met die beperkte mogelijkheden dan wel de doelstellingen te behalen. Dat te beginnen door te winnen van KVC Westerlo op speeldag 18 van de Jupiler Pro League. Want een eventuele nieuwe coach zoeken kost ook tijd én geld.