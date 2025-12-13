"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

Adem Zorgane heeft een enorme stap gezet in zijn carrière sinds zijn transfer van Charleroi naar Union Saint-Gilloise. De analisten van L'Avenir benadrukken unaniem zijn indrukwekkende ontwikkeling van de afgelopen maanden.

Het is ondertussen een gewoonte: bij Union wordt hij bijna altijd uitgeroepen tot man van de match. Tegen Olympique Marseille in de Champions League gaf hij opnieuw een masterclass.

Guillaume Gillet prijst vooral zijn kalmte en pragmatisme. “Hij is in staat mooie acties te maken, maar altijd met het oog op het team. Zelfs in de Champions League presteert hij op hoog niveau. Zijn statistieken van goals en assists moeten nog stijgen, dan kan hij naar competities als La Liga of Ligue 1.”

Alex Teklak benadrukt zijn invloed op het spel van Union. “Zorgane heeft een nieuwe dimensie bereikt. Tegen Marseille moest zelfs Pierre-Emile Hojbjerg lange afstanden afleggen om hem te stoppen, zo groot was de dreiging. Hij is de eerste trigger van veel aanvallen en heeft zijn passing onder druk sterk verbeterd.”

Adem Zorgane is indrukwekkend bij Union

Nordin Jbari wijst op zijn aanpassingsvermogen. “Na zijn eerste wedstrijden bij Union liet hij zien dat hij snel kon schakelen naar een sneller, verticaler spel. Hij brengt kalmte, creativiteit en een groot werkvolume in het middenveld. Zo versnelt hij het speltempo en creëert hij kansen voor zijn teamgenoten.”



Volgens Jbari heeft Zorgane de kwaliteit om in topcompetities te spelen. “Met zijn kwaliteiten zou hij makkelijk naast Modric bij AC Milan kunnen spelen of in La Liga bij Betis Sevilla. In België is hij nu de nummer 8 die het verschil kan maken offensief, in grotere competities zou ik hem eerder als verdedigende middenvelder zien.”

