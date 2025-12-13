Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen

Franky Van der Elst heeft met verbazing gereageerd op het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge. De Club-icoon en analist zag de beslissing totaal niet aankomen. "Ik was zeer verrast, verbaasd vooral. In de verste verte had ik dit niet verwacht", klinkt het.

Volgens Van der Elst was het besluit een reactie op de prestaties van het team. “Na STVV zei Hayen dat hij nog elke dag probeerde het vuur en de passie er weer in te krijgen. Het zijn net die laatste woorden die Dévy Rigaux gebruikte om hem dat duwtje richting de uitgang te geven", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij begrijpt de cijfers, maar niet de manier van handelen. “Als je puur naar de cijfers en prestaties kijkt, kun je er misschien nog iets voor zeggen, maar ik vind het vooral jammer. Zeker ook de manier waarop dan: je leest maandag dat Nicky Hayen wordt ontslagen en in dezelfde zin zie je dat ze met Ivan Leko al een opvolger hebben aangesteld.”

Van der Elst zag bij Hayen niet dat het "op" was

Van een gebrek aan inzet bij Hayen was volgens hem geen sprake. “Ik vond niet dat passie en vuur ontbraken”, stelt Van der Elst. Hayen stond er altijd strijdvaardig, al was dat niet op de extraverte manier van zijn opvolger.

Ook mentaal zag Van der Elst geen trainer die ‘op’ was. Dat het enthousiasme na enkele nederlagen afneemt, is normaal, maar hij had niet de indruk dat Hayen het niet meer zag zitten.



Van der Elst heeft wel begrip voor het ingrijpen, maar ook kritiek op de menselijke kant. “Al kan de toekomst ook in hun voordeel spelen. Als je als bestuur denkt dat je moet ingrijpen, moet je dat ook meteen doen. Op dat vlak snap ik het wel, al zit er altijd ook een menselijke kant aan en op dat vlak vond ik jammer hoe er met Nicky Hayen – die anderhalf jaar toch alles heeft gegeven – werd omgegaan.”