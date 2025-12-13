Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

Het is nu ook officieel. Ilay Camara is opgeroepen door Senegal om deel te nemen aan de Afrika Cup 2025. Bondscoach Pape Thiaw heeft zijn selectie van 28 spelers bekendgemaakt.

Het profiel van de Belgo-Senegalees wordt gewaardeerd door de trainer, die hem ziet als een veelzijdige speler. Hij kan op verschillende posities spelen, zowel aan de rechter- als linkerflank, of als flankspeler in een driemansdefensie. Tegen Kenia op 18 november speelde de speler namelijk in die laatstgenoemde rol.

Het is uiteraard een unieke kans voor de Anderlecht-speler. Hij kan laten zien waartoe hij in staat is en zijn positie bij de trainer versterken. Het is het eerste grote toernooi waaraan hij deelneemt in zijn carrière.

Het was afgelopen maart dat Ilay Camara besloot om zijn land van herkomst, Senegal, te vertegenwoordigen in plaats van België. Het besluit kwam na vele geruchten. Nu is hij vastberaden om zijn plek in de Senegalese selectie te veroveren.

Ilay Camara afwezig bij Anderlecht

In 2026 zou hij met zijn selectie kunnen deelnemen aan het wereldkampioenschap. De Senegalezen zitten in een groep met Noorwegen, Frankrijk en de winnaar van een intercontinentale play-off (Bolivia, Suriname of Irak).

De selectie van Ilay Camara komt uiteraard niet goed uit voor de club uit Brussel, die het zonder hun steunpilaar moet stellen. Het toernooi begint officieel op 21 december en de finale vindt plaats op 18 januari. Hij zal meerdere wedstrijden van Anderlecht missen.