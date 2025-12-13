Olivier Deschacht heeft opnieuw de liefde gevonden, maar blikt ook met spijt terug: "Die fouten die ik maakte"

Olivier Deschacht, ex-speler van RSC Anderlecht en jarenlang een icoon in het Belgische voetbal, blikte in HLN openhartig terug op zijn carrière, zijn persoonlijke leven en de moeilijkheden in zijn huwelijk met Annelien Coorevits.

De voormalige verdediger vertelt hoe hij zijn succes in het voetbal volledig zelf heeft opgebouwd, los van het familiebedrijf van zijn vader, en hoe hij doorzettingsvermogen en discipline ontwikkelde om zijn dromen waar te maken.

Na de scheiding van Coorevits leidde Deschacht een vrijer leven, waarin hij zich volop richtte op vriendschappen, reizen en nieuwe ervaringen. Inmiddels heeft hij ook een nieuwe liefde gevonden, waardoor hij een frisse start kan maken in zowel zijn privéleven als de toekomst.

Nooit iets tekort gekomen

“Zoals ik zei: ik kwam niets tekort. Mijn vader was zeer succesvol in de bouwsector, en ik heb daar als kind van mee kunnen profiteren. Mijn broer en ik: we kregen alles wat we wilden, zijn naar overal op reis geweest, het ontbrak ons aan niets.”

Hij vertelt hoe hij bewust voor een eigen pad koos en zich volledig richtte op het voetbal. “Mijn vader vond het bijvoorbeeld belangrijk dat we werkten, en liefst van al wilde hij dat ik in het bedrijf kwam, maar ik was koppig en ik weigerde. Ik wou het zélf maken, en ook al liep ik niet over van voetbaltalent, dat is mij gelukt en daar ben ik nog altijd blij om.”

Deschacht legt uit dat zijn inzet en discipline hem door moeilijke periodes hebben geholpen. “Profvoetballer worden doet niemand in jouw plaats, dat doe je helemaal zelf. Ik herinner me zomervakanties waarin vrienden op reis gingen, en ik thuis bleef omdat ik op voetbalstage moest."





Deschacht heeft een nieuwe vriendin

Over zijn scheiding van Annelien Coorevits is Deschacht bijzonder openhartig. “Het is ook niet de wereld die ik zelf wou, maar ik heb fouten gemaakt, en het is nu zo. Ik wil over die fouten niet in detail treden want er zijn andere mensen bij betrokken, maar laat ons zeggen dat er momenten zijn waar ik graag naar zou willen terugkeren om ze anders te doen.”

Hij reflecteert ook op de periode tijdens en na zijn huwelijk. “Annelien heeft van die scheiding zwaar afgezien, ik ook, en dat heeft toch zeker een jaar geduurd. Nu leid ik een ander soort leven. Ik ga op stap, ik doe met de boys regelmatig een snoepreisje, en links en rechts pik ik wat festivals mee. Ik blijf hangen tot wanneer ik wil, en dat zijn allemaal dingen die ik met Annelien nooit gedaan zou hebben.”

Toch kijkt Deschacht hoopvol vooruit en geniet hij van een nieuwe liefde. “Het is dubbel, want ik heb de afgelopen vijf jaar de tijd van m’n leven gehad. Maar ondertussen heb ik ook iemand nieuw leren kennen, en dat geeft mij een frisse start. Ik probeer nu alles wat ik geleerd heb in een beter perspectief te zetten, zowel in de liefde als in het dagelijks leven.”