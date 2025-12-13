LIVE: Zulte Waregem vanop de stip op voorsprong tegen La Louvière
Zulte Waregem en La Louvière zitten in een iets mindere periode, maar globaal genomen doen beide promovendi het nog steeds prima. Voorlopig moeten beide ploegen zich geen (degradatie)zorgen maken. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!
44' 14"
|
Discussieer live mee!
Lees 1 reacties...
|
39
|
Vrije trap van Claes tot bij Soglo. Die trapt het ingestudeerd nummertje over het doel van Peano.
|
36
|
Aan La Louvière om iets te gaan verzinnen. Voorlopig levert dat niets op. We kabbelen richting rust.
|
|
33
|
Tanghe zelf achter de bal en hij twijfelt niet. Zo 1-0 voor Zulte Waregem. Komt er nu wat meer vuur in de wedstrijd?
|
33
|
Doelpunt van Anton Tanghe (Penalty)
|
32
|
Penalty voor Zulte Waregem
|
31
|
De Cremer legt de bal op de stip!
|
30
|
De Cremer moet toch naar het scherm gaan kijken. Krijgen we een elfmeter voor Essevee?
|
28
|
Owen Maës met een tikje op Anton Tanghe. Die claimt een strafschop, de VAR gaat even checken.
|
|
25
|
Lutonda is er een keertje doorheen. Nnadi moet hem afstoppen en dat komt hem op een gele kaart te staan.
|
25
|
Gele kaart voor Tochukvu Nnadi
|
22
|
Halfweg de eerste helft blijven we op onze honger zitten. Ook de heenwedstrijd in La Louvière had weinig om het lijf, dit lijkt daar vooralsnog een kopie van.
|
19
|
Nyssen met de voorzet, maar er is niemand die echt kan afdrukken.
|
16
|
Kwartier ver. Zulte Waregem zoekt naar de opening, La Louvière blijft stug verdedigen.
|
13
|
Daar zijn nu ook de supporters van Zulte Waregem. Kan dit voor een nieuwe incentive zorgen?
|
12
|
Erenbjerg en Soglo met de kansjes voor de kooi van Peano, maar niemand kan echt afwerken.
|
9
|
Tot dusver vooral veel stilte in de Elindus Arena. De supporters blijven twaalf minuten stil.
|
6
|
Zulte Waregem wil meteen doordrukken, maar tot op heden levert dat nog niet al te veel op.
|
Zulte Waregem:
Brent Gabriel
- Yannick Cappelle
- Laurent Lemoine
- Anton Tanghe
- Benoit Nyssen
- Thomas Claes
- Tochukvu Nnadi
- Joseph Opoku
- Jeppe Erenbjerg
- Emran Soglo
- Anosike Ementa
Bank:
Louis Bostyn
- Jakob Kiilerich
- Enrique Lofolomo
- Jelle Vossen
- Stavros Gavriel
- Wilguens Paugain
- Tobias Hedl
- Serxho Ujka
- Marley Ake
La Louvière:
Marcos Hernán Peano
- Yllan Okou
- Djibril Alain Lamego
- Maxence Maisonneuve
- Nolan Gillot
- Thierry Lutonda
- Sami Lahssaini
- Owen Maës
- Dario Benavides
- Joël Ito
- Jerry Afriyie
- Pape Moussa Fall
Bank:
Celestin De Schrevel
- Samuel Gueulette
- Mohamed Yaya Guindo
- Maxime Pau
- Noah Makembo-Ntemo
- Oucasse Mendy
- Sekou Sidibe
|
|
3
|
Diepe bal op Opoku, maar Lamego kan opkuisen. Een claim voor een terugspeelbal, maar dat gaat niet door.
|
1
|
Zulte Waregem - La Louvière: 0-0
|
1
|
De bal rolt in Waregem!
|
|
Vooraf
Zulte Waregem en La Louvière zitten in een iets mindere periode, maar globaal genomen doen beide promovendi het nog steeds prima. Voorlopig moeten beide ploegen zich geen (degradatie)zorgen maken. Bij de thuisploeg is Opoku terug in de basis en zet Vandenbroeck dan maar Aké op de bank. Liongola zit niet in de selectie bij de bezoekers, Benavides vervangt hem.
|
|
Gabriel Brent
|
| 6.85
Brent Gabriel @ Zulte Waregem - La Louvière6.85
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/11 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/5 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
|
Cappelle Yannick
|
| 7.18
Yannick Cappelle @ Zulte Waregem - La Louvière7.18
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/26 (80.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
|
Lemoine Laurent
|
| 7.37
Laurent Lemoine @ Zulte Waregem - La Louvière7.37
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|25/28 (89.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Tanghe Anton
⚽
|
| 7.47
Anton Tanghe @ Zulte Waregem - La Louvière7.47
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|1
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/26 (92.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/4 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Penalty: 1
- Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
- Schoten op doel: 1/1
- Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
|
Nyssen Benoit
|
| 6.77
Benoit Nyssen @ Zulte Waregem - La Louvière6.77
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/27 (70.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/12 (50%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
|
Claes Thomas
|
| 6.9
Thomas Claes @ Zulte Waregem - La Louvière6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/21 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Nnadi Tochukvu
|
| 6.57
Tochukvu Nnadi @ Zulte Waregem - La Louvière6.57
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/17 (76.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
|
Opoku Joseph
|
| 6.71
Joseph Opoku @ Zulte Waregem - La Louvière6.71
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
|
Erenbjerg Jeppe
|
| 6.5
Jeppe Erenbjerg @ Zulte Waregem - La Louvière6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/3 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/17 (88.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Soglo Emran
|
| 6.62
Emran Soglo @ Zulte Waregem - La Louvière6.62
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Ementa Anosike
|
| 6.52
Anosike Ementa @ Zulte Waregem - La Louvière6.52
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/15 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
|Bank
|
Bostyn Louis
|
|
|
|
|
Kiilerich Jakob
|
|
|
|
|
Lofolomo Enrique
|
|
|
|
|
Vossen Jelle
|
|
|
|
|
Gavriel Stavros
|
|
|
|
|
Paugain Wilguens
|
|
|
|
|
Hedl Tobias
|
|
|
|
|
Ujka Serxho
|
|
|
|
|
Ake Marley
|
|
|
|
|
|
|
Peano Marcos Hernán
|
| 6.0
Marcos Hernán Peano @ Zulte Waregem - La Louvière6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/17 (58.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/12 (25%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 0
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
|
Okou Yllan
|
| 6.49
Yllan Okou @ Zulte Waregem - La Louvière6.49
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|7
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/19 (94.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/4 (75%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
|
Alain Lamego Djibril
|
|
|
|
|
Maisonneuve Maxence
|
| 6.23
Maxence Maisonneuve @ Zulte Waregem - La Louvière6.23
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/22 (72.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
|
Gillot Nolan
|
|
|
|
|
Lutonda Thierry
|
| 6.36
Thierry Lutonda @ Zulte Waregem - La Louvière6.36
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/6 (50%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Lahssaini Sami
|
| 6.34
Sami Lahssaini @ Zulte Waregem - La Louvière6.34
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/13 (92.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
|
Maës Owen
|
| 6.07
Owen Maës @ Zulte Waregem - La Louvière6.07
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/13 (53.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
|
Benavides Dario
|
| 6.33
Dario Benavides @ Zulte Waregem - La Louvière6.33
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
|
Ito Joël
|
| 6.58
Joël Ito @ Zulte Waregem - La Louvière6.58
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Afriyie Jerry
|
| 5.96
Jerry Afriyie @ Zulte Waregem - La Louvière5.96
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/4 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Moussa Fall Pape
|
| 6.8
Pape Moussa Fall @ Zulte Waregem - La Louvière6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/7 (57.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|Bank
|
De Schrevel Celestin
|
|
|
|
|
Gueulette Samuel
|
|
|
|
|
Yaya Guindo Mohamed
|
|
|
|
|
Pau Maxime
|
|
|
|
|
Makembo-Ntemo Noah
|
|
|
|
|
Mendy Oucasse
|
|
|
|
|
Sidibe Sekou
|
|
|
|