Datum: 13/12/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18

LIVE: Zulte Waregem vanop de stip op voorsprong tegen La Louvière

Zulte Waregem en La Louvière zitten in een iets mindere periode, maar globaal genomen doen beide promovendi het nog steeds prima. Voorlopig moeten beide ploegen zich geen (degradatie)zorgen maken. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

Tijd   44' 14" 
39
 Vrije trap van Claes tot bij Soglo. Die trapt het ingestudeerd nummertje over het doel van Peano.
36
 Aan La Louvière om iets te gaan verzinnen. Voorlopig levert dat niets op. We kabbelen richting rust.
33
 Tanghe zelf achter de bal en hij twijfelt niet. Zo 1-0 voor Zulte Waregem. Komt er nu wat meer vuur in de wedstrijd?
33

Goal 		Doelpunt van Anton Tanghe (Penalty)
32

Penalty 		Penalty voor Zulte Waregem
31
 De Cremer legt de bal op de stip!
30
 De Cremer moet toch naar het scherm gaan kijken. Krijgen we een elfmeter voor Essevee?
28
 Owen Maës met een tikje op Anton Tanghe. Die claimt een strafschop, de VAR gaat even checken.
25
 Lutonda is er een keertje doorheen. Nnadi moet hem afstoppen en dat komt hem op een gele kaart te staan.
25
  Gele kaart voor Tochukvu Nnadi
22
 Halfweg de eerste helft blijven we op onze honger zitten. Ook de heenwedstrijd in La Louvière had weinig om het lijf, dit lijkt daar vooralsnog een kopie van.
19
 Nyssen met de voorzet, maar er is niemand die echt kan afdrukken.
16
 Kwartier ver. Zulte Waregem zoekt naar de opening, La Louvière blijft stug verdedigen.
13
 Daar zijn nu ook de supporters van Zulte Waregem. Kan dit voor een nieuwe incentive zorgen?
12
 Erenbjerg en Soglo met de kansjes voor de kooi van Peano, maar niemand kan echt afwerken.
9
 Tot dusver vooral veel stilte in de Elindus Arena. De supporters blijven twaalf minuten stil.
6
 Zulte Waregem wil meteen doordrukken, maar tot op heden levert dat nog niet al te veel op.
Zulte Waregem (Zulte Waregem - La Louvière)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Yannick Cappelle - Laurent Lemoine - Anton Tanghe - Benoit Nyssen - Thomas Claes - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Jeppe Erenbjerg - Emran Soglo - Anosike Ementa
Bank: Louis Bostyn - Jakob Kiilerich - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Wilguens Paugain - Tobias Hedl - Serxho Ujka - Marley Ake

La Louvière (Zulte Waregem - La Louvière)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Maxence Maisonneuve - Nolan Gillot - Thierry Lutonda - Sami Lahssaini - Owen Maës - Dario Benavides - Joël Ito - Jerry Afriyie - Pape Moussa Fall
Bank: Celestin De Schrevel - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Noah Makembo-Ntemo - Oucasse Mendy - Sekou Sidibe
3
 Diepe bal op Opoku, maar Lamego kan opkuisen. Een claim voor een terugspeelbal, maar dat gaat niet door.
1
 Zulte Waregem - La Louvière: 0-0
1
 De bal rolt in Waregem!

Vooraf
Zulte Waregem en La Louvière zitten in een iets mindere periode, maar globaal genomen doen beide promovendi het nog steeds prima. Voorlopig moeten beide ploegen zich geen (degradatie)zorgen maken. Bij de thuisploeg is Opoku terug in de basis en zet Vandenbroeck dan maar Aké op de bank. Liongola zit niet in de selectie bij de bezoekers, Benavides vervangt hem.

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 6.85  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Cappelle Yannick 7.18  
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Lemoine Laurent 7.37  
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Tanghe Anton 7.47  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Nyssen Benoit 6.77  
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
Claes Thomas 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Nnadi Tochukvu   6.57  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
Opoku Joseph 6.71  
  • Sleutelpasses: 1
Erenbjerg Jeppe 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Soglo Emran 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Ementa Anosike 6.52  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
Bank
Bostyn Louis  
Kiilerich Jakob  
Lofolomo Enrique  
Vossen Jelle  
Gavriel Stavros  
Paugain Wilguens  
Hedl Tobias  
Ujka Serxho  
Ake Marley  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 6.0  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Okou Yllan 6.49  
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
Alain Lamego Djibril  
Maisonneuve Maxence 6.23  
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Gillot Nolan  
Lutonda Thierry 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Lahssaini Sami 6.34  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Maës Owen 6.07  
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Benavides Dario 6.33  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Ito Joël 6.58  
Afriyie Jerry 5.96  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Moussa Fall Pape 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
De Schrevel Celestin  
Gueulette Samuel  
Yaya Guindo Mohamed  
Pau Maxime  
Makembo-Ntemo Noah  
Mendy Oucasse  
Sidibe Sekou  
Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
