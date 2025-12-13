Volg KRC Genk - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
Datum: 14/12/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18
Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk
Westerlo won op speeldag 17 overtuigend van een zwak Anderlecht. Kunnen de mannen van Issame Charai ook Genk verrassen?

't Kuipje stond afgelopen zondag in vuur en vlam. Westerlo zorgde voor een stunt door thuis Anderlecht met 4-0 te vernederen. Westerlo domineerde de volledige wedstrijd tegen een zeer ondermaats Anderlecht.

Sterk Westerlo

Het is mede dankzij een zwak Anderlecht dat Westerlo het zo makkelijk had. Maar de mannen van Issame Charai verdienen ook zeker een pluim. Alles viel op hun plaats bij de Kemphanen.

Drie uitblinkers op het scorebord

Nu staat Westerlo vol vertrouwen voor een nieuwe uitdaging op bezoek bij Genk. Als Westerlo hetzelfde niveau haalt zal het een spannende wedstrijd worden. Genk moet oppassen voor onder andere Allahyar Sayyadmanesh, Arthur Piedfort en Bryan Reynolds die in bloedvorm verkeren.

Piedfort was de man in het middenveld, Sayyadmanesh stond twee keer op het scorebord en ook Reynolds beloonde zijn ijzersterke partij tegen Anderlecht met een doelpunt.

Onverdiende nederlaag in de heenronde

In de vorige wedstrijd tegen Genk wonnen de Genkies met 0-1 op het veld van Westerlo. Oh zorgde voor het enige doelpunt in een wedstrijd waarin Genk enkel in de eerste helft lichtjes de bovenhand had.

In de tweede helft was Westerlo de betere ploeg. De Kemphanen troffen ook twee keer de dwarsligger in die wedstrijd. Thuis verdiende Westerlo meer maar in de Cegeka Arena kan je een sterker Genk verwachten.

Prono KRC Genk - Westerlo

KRC Genk wint
Gelijk
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
78.95% 15.44% 5.61%
Populairste
2-1
(91x)		 2-0
(57x)		 3-1
(31x)

Vergelijking KRC Genk - Westerlo

Positie

7
11

Punten

23
20

Gewonnen

6
5

Verloren

6
7

Gescoorde doelpunten

21
25

Doelpunten tegen

23
26

Gele kaarten

24
27

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

23
11
8
02/11 13:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
25/01 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
30/08 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
17/03 18:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
01/10 16:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Westerlo Westerlo
17/01 20:45 Westerlo Westerlo 2-3 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
18/10 20:45 KRC Genk KRC Genk 6-1 Westerlo Westerlo
21/07 16:00 Westerlo Westerlo 2-1 KRC Genk KRC Genk
12/03 14:30 Westerlo Westerlo 0-4 KRC Genk KRC Genk
29/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 Westerlo Westerlo
11/12 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 KRC Genk KRC Genk
15/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 Westerlo Westerlo
13/02 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Westerlo Westerlo
18/03 14:30 Westerlo Westerlo 3-2 KRC Genk KRC Genk
19/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo
12/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Westerlo Westerlo
05/11 20:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
07/05 20:30 Westerlo Westerlo 0-3 KRC Genk KRC Genk
02/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Westerlo Westerlo
05/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Westerlo Westerlo
04/12 19:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
24/08 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
23/08 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
04/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-4 Westerlo Westerlo
08/11 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 KRC Genk KRC Genk
16/02 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 KRC Genk KRC Genk
01/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
14/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Westerlo Westerlo
10/11 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
28/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Westerlo Westerlo
27/01 19:30 Westerlo Westerlo 1-0 KRC Genk KRC Genk
20/08 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
19/08 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Westerlo Westerlo
19/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
18/09 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 KRC Genk KRC Genk
17/09 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
08/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
14/12 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
05/04 20:00 Westerlo Westerlo 3-1 KRC Genk KRC Genk
03/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

