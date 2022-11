0-1: Onuachu is ook in bekercompetitie belangrijk voor Racing Genk dat met kleinste verschil Westerlo uitschakelt

Wat Racing Genk in de competitie al wekenlang doet, heeft een vervolg gekregen in de beker: winnen. Ditmaal niet met 6-1 zoals enkele weken geleden tegen Westerlo. In 't Kuipje was het heel wat lastiger voor de Limburgers en werd het 0-1.

Wouter Vrancken had geen reden om zijn ploeg te wijzigen in vergelijking met de 4-1 winst tegen Charleroi van afgelopen vrijdag en deed dat dan ook niet, op één uitzondering na. De lichtjes zieke Patrik Hrosovsky bleef namelijk op de bank en in zijn plaats kwam Galarza in de ploeg. Bij thuisploeg Westerlo geen spoor van Lyle Foster. Kyan Vaesen kreeg zijn kans in de spits bij de Kemphanen.

© photonews

Maarten Vandevoordt was de eerste doelman die zich moest tonen. Op een volley van Vaesen aan de rand van de 16 moest hij alert reageren.

Goaluachu

Een minuut later lag de bal echter in het net aan de overkant. Onuachu raakte in eerste instantie niet voorbij Gillekens na een lage voorzet van Arteaga maar in de rebound was het een koud kunstje voor de boomlange Nigeriaan om het openingsdoelpunt te scoren.

© photonews

De thuisploeg knokte zich beter in de partij maar kon geen grote kansen afdwingen. Vooral da Turkse middenvelder Gumuskaya liet zich opmerken met enkele pogingen vanuit een schuine hoek waaronder een rechtstreeks getrapte corner maar Vandevoordt liet zich niet verrassen.

Magere tweede helft

In de tweede helft nam Westerlo wat vaker het voortouw maar Vandevoordt bedreigen lukte amper/niet. Aan de overkant moest doublure Nick Gillekens zich ook niet tonen. Op enkele corners van de thuisploeg werd het warm voor Vandevoordt maar dat was dan vooral omdat iedereen rond hem kwam staan.

Toch veerde een kwartier voor tijd plots iedereen recht. De bal wordt tegen alle verwachtingen binnengehouden aan de achterlijn van het Genkse doel en achteruit gelegd tot bij de ingevallen Nene. Diens schot mist echter precisie en botst een metertje naast.

© photonews

Op het einde claimde Westerlo nog een strafschop maar Bert Put gaf geen krimp. Vandevoordt kwam niet meer onder druk te staan waardoor Racing Genk de lastige eerste klip heeft kunnen omzeilen in de beker. Westerlo won vorig jaar nog van Antwerp in eigen huis in de beker maar dit jaar liggen ze er snel uit.