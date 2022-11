Union kent geen problemen in de Croky Cup en walst in de tweede helft over Cappellen nadat het op achterstand kwam

Union overklaste Cappellen in het Jos Van Wellen stadion vooral in de tweede helft. De Kapellenaren kwamen nochtans op voorsprong maar moesten alsnog het onderspit delven tegen de vicekampioen.

Het Jos Van Wellen stadion in Kapellen was zo goed als uitverkocht voor de komst van de vicekampioen in de Jupiler Pro League. De Brusselaars startten met een B-ploeg en hielden enkele sterkhouders als Vanzeir, Teuma, Moris en Nieuwkoop op de bank. De ploeg uit Tweede Nationale speelde met een volwaardig A-elftal.

In de openingsminuten was het Union dat voor dreiging zorgde, vooral Eckert en Adingra waren het gevaarlijkst bij de bezoekers. In het beginkwartier kopte Sykes na een hoekschop van Puertas de bal van dichtbij over het doel van Demont. Aan de overkant werd het even warm onder de voeten van Union wanneer Ristovic een corner van Deckers maar nipt naast doel schoof.

Op het halfuur kwam Cappellen verrassend op voorsprong, na een knappe assist van Kil en dito lopbal van El Madani over Pirard trilden de netten voor de eerste keer deze wedstrijd. Eckert probeerde al snel de bordjes gelijk te hangen maar de jonge Demont liet zich niet verrassen. Op het halfuur was er dan toch Union, Adingra knalde een afvallende bal overhoeks binnen.

Ook in de tweede helft begon Union gretig. El Azzouzi kon, ook overhoeks, al vroeg de 1-2 tegen de touwen trappen na wat geharrewar in de zestien. Demont pakte nog uit met een knappe redding op een schot van Eckert maar moest zich alsnog voor een derde keer omdraaien wanneer El Azzouzi zijn tweede van de avond voorbij de jonge doelman trapte. Boeken toe voor de Kapellenaren wanneer Nilsson nog geen vijf minuten later de 1-4 voorbij Demont trapte met een soort halve achterwaartse volley. Nöstlinger had de 2-4 aan de voet op assist van Lemaire maar Moris stond waar hij moest staan. Ook Van Kerckhoven had de mogelijkheid maar zag zijn bal over het Brusselse doel eindigen.

Union ging in het slotkwartier gewoon op zijn elan verder, El Azzouzi bood Adingra de 1-5 op een dienblaadje waarop de Ivoriaan niet faalde. Nilsson trapte even later met een knappe plaatsbal de 1-6 op het bord en Puertas maakte de teleurstelling bij Cappellen nog groter door de 1-7 na een actie simpel binnen te trappen.

Een sterke eerste helft van de Tweede Nationaler werd dan toch overtroffen door Union in de tweede helft. Union stoot uiteindelijk zonder moeite door na een doelpuntenfestijn in Noord-Antwerpen.