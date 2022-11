Lang kraakt de code voor Club Brugge die ook Mignolet mag bedanken

Club Brugge heeft het tegen Patro Eisden knap lastig gehad. Ze kwamen moeilijk aan kansen en hadden verlengingen nodig. Ook was opnieuw een goede Simon Mignolet nodig. Uiteindelijk was het Noa Lang die de code kon kraken.

Op voorhand wou Stijn Stijnen het zo lastig mogelijk te maken door ze in een ongewone situatie te brengen. In het begin van de wedstrijd koos Patro Eisden voor een laag blok. En ze slaagden in hun opzet. Club had moeite om tot een kans te komen. Zelf kon Patro ook nauwelijks een kans bijeen voetballen. Enkel op een vrije trap waren ze gevaarlijk, maar Simon Mignolet lette goed op. We gingen rusten bij 0-0.

Na de rust begon Patro het beste, maar Club begon over te nemen. Patro begon ook meer fouten te maken en dat zorgde bij de spelers van Club voor frustraties. Het 1e kwartier van Club beloofde veel goeds, maar ze vielen wat stil en Patro begon er weer uit te komen.

Op het einde moest Mignolet tot 2 maal toe zijn club recht houden. Vooral de redding op het schot van Sam Valcke in de blessuretijd was knap. Zo gingen we naar verlengingen.

VERLENGINGEN

In de verlengingen was het lange tijd gesloten. Er was een gevaarlijke vrije trap van Casper Nielsen. Op het einde van de 1e verlenging kon ging het opeens snel door het centrum. Via Cyle Larin ging het naar Hans Vanaken. Die zette Noa Lang alleen voor doel en die gaf het thuispubliek lik op stuk. Hij werd al een hele wedstrijd uitgefloten en liftte de bal over de doelman in doel.

Patro probeerde in de laatste verlenging nog op zoek naar de gelijkmaker te gaan. Ze dreigden, maar Club gaf geen krimp en Noa Lang maakte op de counter nog de 0-2. Zo bekerde Club verder.