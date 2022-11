Stijn Stijnen beseft dat een stunt erin zat: "Ik kan alleen maar fier zijn"

Patro Eisden kon tegen Club Brugge lange tijd gelijke tred houden. Pas in de verlengingen moesten de mannen van Stijn Stijnen kraken.

Stijn Stijnen gaf na de wedstrijd meteen een reactie langs de zijlijn. Hij had zich de hele wedstrijd schor geroepen. Het was duidelijk dat hij voor de camera stond te glunderen.

"Op voorhand hadden we gezegd dat we er een wedstrijd van wilden maken en dat hebben we ook gedaan", zei Stijnen. "We dwongen zelf kansen af en maakten Club Brugge het moeilijk. Ik kan niet anders dan heel fier te zijn op mijn spelers."

Tot minuut 103 hielden ze stand, maar dan scoorde Lang de 0-1 voor Club. "We hadden daarvoor al kansen genoeg om het in 90 minuten af te maken", aldus Stijnen. "We hadden 2 goede kansen. Zeker die laatste van Sam Valcke, maar bij hen stond een wereldkeeper in doel. Ik denk dat hij Club zelfs tegen ons opnieuw recht hield. Hij is gewoon een wereldkeeper en dat moet je accepteren."