Lorenz Lomme
1 reacties
STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

De clubs uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League stomen zich klaar voor de hervatting van de beker en de competitie. In afwachting daarvan speelden SK Beveren en Sint-Truiden een oefenduel tegen elkaar.

Dat oefenduel vond plaats op Stayen, zoals we kunnen lezen in de verslagen op de website van STVV en die van SK Beveren. Er werd gekozen voor een format van vier keer dertig minuten.

STVV was voor de pauze de gevaarlijkste ploeg en eiste het balbezit op. Muja toonde zich erg actief, maar kon niet scoren. Bij de bezoekers toonde Mertens zich een paar keer gevaarlijk. We gingen rusten met 0-0.

STVV duwt door

Na de pauze kregen we bij beide ploegen volledig andere elftallen tussen de lijnen. Mbalanda, een van de vervangers, bracht STVV op een 1-0-voorsprong.

Niet veel later verdubbelde Sebaoui de score vanaf de strafschopstip: 2-0. De heel erg aanwezige Delpupo zorgde voor 3-0, waarna Sebaoui de 4-0-eindstand vastlegde.

Een stevige overwinning voor STVV, tegen de leider in de Challenger Pro League. De Kanaries kunnen zo met vertrouwen toeleven naar het competitieduel tegen OH Leuven op 18 januari. SK Beveren herneemt tegen KAS Eupen op 17 januari.

