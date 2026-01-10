Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis

Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis
Word fan van Club Brugge! 5856

Er is geen tv-uitzending voor de Gouden Schoen-ceremonie dit jaar. De ceremonie zal zondag vanaf 20.30 uur worden uitgezonden op de site van de organisator, Het Laatste Nieuws. Maar wie is nu de favoriet? Niet iedereen heeft dezelfde mening.

Om de grote winnaar van de Gouden Schoen deze zondag live te zien, moet je naar de Vlaamse site van Het Laatste Nieuws gaan. De zender VTM zal zich, wat haar betreft, beperken tot een samenvatting voor deze editie.

De grote favoriet is Christos Tzolis - of niet?

Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, dan zou de prijs naar Christos Tzolis gaan. Ook vele analisten delen die mening, al wordt ook de naam van Hans Vanaken veel genoemd. En wat de eerste ronde betreft kijken ze vooral naar Ardon Jashari.

"Ik hoor en lees overal dat er een uitgesproken favoriet is, maar dat hoort tot de geplogenheden van de weken voor de Gouden Schoen. Zeker clubs proberen dan iemand naar voren te schuiven, net als de pers", aldus Peter Vandenbempt in Sporza Daily.

Peter Vandenbempt koos niet voor Christos Tzolis op één

"Het gaat over in stelling brengen. Op nummer één staat Christos Tzolis, hij is zeker een van de kandidaten. Als je kijkt naar wat hij allemaal heeft laten zien in de Belgische competitie en in de Champions League - al mag dat niet meetellen - zou het terecht zijn."

Lees ook... Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij"
"Als je kijkt naar de statistieken en hoe hij over twee stemrondes heen bepalend is geweest. Voor mij hoeft hij het niet te zijn, maar als hij het is zou het een blinkende Gouden Schoen te zijn", aldus Vandenbempt - die zelf op Vanaken lijkt te hebben gestemd. "Hij is ook zeker een favoriet, al is de stemming geheim."

Wie wint de Gouden Schoen volgens u?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
32%
54%
4%
4%
4%
0%
4%

Je kan nog stemmen tot 12/01/2026 20:00.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Christos Tzolis

Meer nieuws

Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij"

Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij"

15:30
3
Anastasiou (ex-Anderlecht en Kortrijk) laat zich uit over toptransfers Club en Genk: "Hij moet vertrekken"

Anastasiou (ex-Anderlecht en Kortrijk) laat zich uit over toptransfers Club en Genk: "Hij moet vertrekken"

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Sirois - Bozhinov - Stankovic - Ebong Avom - Mundle

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Sirois - Bozhinov - Stankovic - Ebong Avom - Mundle

18:00
Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

14:30
OFFICIEEL: Jong Belgisch talent gaat in Engelse vierde klasse aan de slag

OFFICIEEL: Jong Belgisch talent gaat in Engelse vierde klasse aan de slag

18:30
Blijft hij bij Anderlecht? Nathan De Cat antwoordt

Blijft hij bij Anderlecht? Nathan De Cat antwoordt

17:30
Anderlecht zoekt keeper: Olivier Renard denkt aan opvallende naam die hij bijzonder goed kent

Anderlecht zoekt keeper: Olivier Renard denkt aan opvallende naam die hij bijzonder goed kent

18:00
Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

22:30
1
Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler

Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler

16:30
6
'STVV wil in Engeland shoppen en laat oog vallen op Schotse middenvelder'

'STVV wil in Engeland shoppen en laat oog vallen op Schotse middenvelder'

17:00
Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode"

Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode"

11:30
4
🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit

🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit

16:00
3
"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

14:00
Vincent Kompany spreekt zich uit over gevoelig dossier bij Bayern München

Vincent Kompany spreekt zich uit over gevoelig dossier bij Bayern München

15:00
'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

14:15
Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen

Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen

13:30
6
Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge

Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge

13:45
Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

12:00
7
Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset"

Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset"

13:15
1
"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop

"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop

13:00
Fred Vanderbiest en KV Mechelen balen op stage: "Dat is een manco"

Fred Vanderbiest en KV Mechelen balen op stage: "Dat is een manco"

12:45
'Ajax maakt werkt om zoon van ex-speler weg te plukken bij AC Milan'

'Ajax maakt werkt om zoon van ex-speler weg te plukken bij AC Milan'

12:30
'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

10:30
5
Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

21:00
1
'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

09:30
SK Beveren pakt uit met voormalige pion van Anderlecht

SK Beveren pakt uit met voormalige pion van Anderlecht

11:45
"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge

"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge

08:40
5
OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

11:00
5
STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

10:45
3
Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

10:00
Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse Analyse

Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse

07:00
1
'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'

'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'

08:00
5
"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

09:00
Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

09/01
Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

08:20
'Na amper enkele maanden: nieuwe uitdaging voor ex-TD van voetbalbond'

'Na amper enkele maanden: nieuwe uitdaging voor ex-TD van voetbalbond'

07:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Impala Impala over Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler Dog3 Dog3 over 'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club' Johnnie Walker Johnnie Walker over Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij" Johnnie Walker Johnnie Walker over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League CCpl CCpl over 🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit GertjeFCB GertjeFCB over Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag Dan the Man Dan the Man over Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode" .. .. over Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved