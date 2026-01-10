Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis

Er is geen tv-uitzending voor de Gouden Schoen-ceremonie dit jaar. De ceremonie zal zondag vanaf 20.30 uur worden uitgezonden op de site van de organisator, Het Laatste Nieuws. Maar wie is nu de favoriet? Niet iedereen heeft dezelfde mening.

Om de grote winnaar van de Gouden Schoen deze zondag live te zien, moet je naar de Vlaamse site van Het Laatste Nieuws gaan. De zender VTM zal zich, wat haar betreft, beperken tot een samenvatting voor deze editie.

De grote favoriet is Christos Tzolis - of niet?

Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, dan zou de prijs naar Christos Tzolis gaan. Ook vele analisten delen die mening, al wordt ook de naam van Hans Vanaken veel genoemd. En wat de eerste ronde betreft kijken ze vooral naar Ardon Jashari.

"Ik hoor en lees overal dat er een uitgesproken favoriet is, maar dat hoort tot de geplogenheden van de weken voor de Gouden Schoen. Zeker clubs proberen dan iemand naar voren te schuiven, net als de pers", aldus Peter Vandenbempt in Sporza Daily.

Peter Vandenbempt koos niet voor Christos Tzolis op één

"Het gaat over in stelling brengen. Op nummer één staat Christos Tzolis, hij is zeker een van de kandidaten. Als je kijkt naar wat hij allemaal heeft laten zien in de Belgische competitie en in de Champions League - al mag dat niet meetellen - zou het terecht zijn."

"Als je kijkt naar de statistieken en hoe hij over twee stemrondes heen bepalend is geweest. Voor mij hoeft hij het niet te zijn, maar als hij het is zou het een blinkende Gouden Schoen te zijn", aldus Vandenbempt - die zelf op Vanaken lijkt te hebben gestemd. "Hij is ook zeker een favoriet, al is de stemming geheim."