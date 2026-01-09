Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

Wie gaat de Gouden Schoen winnen? Dat is de grote vraag waarop we zondagavond antwoord zullen krijgen. De spelers van Club Brugge werden gevraagd op welke speler zij zouden stemmen als zij zouden moeten stemmen.

Ondanks het kampioenschap van Union Saint-Gilloise vorig seizoen, lijkt het erg waarschijnlijk dat het een speler van Club Brugge zal zijn die de Gouden Schoen wint. Christos Tzolis en Hans Vanaken lijken de twee grote favorieten.

Wie wint de Gouden Schoen?

Momenteel op trainingsstage in Marbella zijn de spelers van blauw-zwart door DAZN Belgium geïnterviewd over de speler die zij zouden kiezen als ze moesten stemmen voor de Gouden Schoen. Romeo Vermant was behoorlijk mysterieus: "Je kent mijn stem al. Het is niet moeilijk."

Kyriani Sabbe, Tian Nai Koren (een 16-jarige van Club NXT), Joaquin Seys, Simon Mignolet, Aleksandar Stanković, Nicolò Tresoldi, Bjorn Meijer, Brandon Mechele, Cisse Sandra, Hugo Siquet, Lynn Audoor, Kaye Furo, Hans Vanaken, Nordin Jackers, Jorne Spileers en Axl De Corte hebben gestemd op Christos Tzolis.

Meer stemmen voor Christos Tzolis dan voor Hans Vanaken

Christos Tzolis, Shandre Campbell, Ludovit Reis, Dani van den Heuvel, Carlos Forbs en Hugo Vetlesen hebben daarentegen gestemd voor de huidige Gouden Schoen Hans Vanaken. Tzolis en Vanaken stemmen dus op elkaar.

Lees ook... Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live›

Enfin: enkel Vanaken heeft als gewezen Gouden Schoen mogen stemmen. Het is dus Christos Tzolis die door de spelers van Club Brugge het meest genoemd wordt. Het lijkt ook de grote favoriet om de trofee zondagavond binnen te halen. Of wordt het toch nog iemand van Union SG?