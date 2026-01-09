16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

Amper zestien en toch al tussen Hans Vanaken en co. Op winterstage in Marbella was Tian Nai Koren de meest opvallende naam bij Club Brugge. Een Sloveens toptalent dat evengoed voor Bayern München had kunnen kiezen, maar bewust voor blauw-zwart ging.

Koren mocht voor het eerst proeven van de A-kern en liet meteen zien waarom hij zo gegeerd is. Ondanks zijn jonge leeftijd oogt hij fysiek al stevig en technisch staat hij zijn mannetje. Club Brugge bewaakt zijn belasting wel strikt en liet hem een deel van de week individueel trainen, schrijft Het Nieuwsblad.

In de oefenwedstrijd tegen Sturm Graz kreeg de aanvallende middenvelder een helft zijn kans. Het werd geen uitschieter, met enkele mindere controles, maar ook bemoedigende woorden van Ivan Leko langs de lijn. Zijn eerste minuten bij de hoofdmacht zijn alvast een feit.

Een vaste plaats bij de A-kern zit er voorlopig niet in. Koren blijft dit seizoen actief bij Club NXT, waar hij zich in 1B verder ontwikkelt. Zijn polyvalentie — op de flank of als nummer tien — maakt hem extra interessant, zeker gezien zijn leeftijd.

Tai Nai Koren is voor Club Brugge een investering met grote groeimarge

Club Brugge haalde hem afgelopen zomer weg bij Maribor voor zo’n 1,3 miljoen euro. Een stevig bedrag voor een 16-jarige, maar geen toeval. Bayern München, Ajax en RB Leipzig volgden hem ook, al koos Koren voor Brugge vanwege het bewezen jeugdbeleid.



Binnen de club wordt hij gezien als een investering met grote groeimarge, in het spoor van eerdere succesverhalen. Rustig naast het veld, ambitieus op het veld en met een ex-prof als vader.