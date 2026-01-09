Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live
Foto: © photonews

Er is geen tv-uitzending voor de Gouden Schoen-ceremonie dit jaar. De ceremonie zal zondag vanaf 20:30 uur worden uitgezonden op de site van de organisator, Het Laatste Nieuws. En ook wij zitten uiteraard op de eerste rij.

Om de grote winnaar van de Gouden Schoen deze zondag live te zien, moet je naar de Vlaamse site van Het Laatste Nieuws gaan. De zender VTM zal zich, wat haar betreft, beperken tot een samenvatting voor deze editie.

Voor het eerst sinds 1991 niet op televisie

Het is een kleine revolutie, want voor het eerst sinds 1991 zal het evenement niet worden uitgezonden op een zogenoemde 'klassieke' televisie-zender. "Streaming zit in de tijdsgeest; het symboliseert volledig de nieuwe manier van mediaconsumptie", vertelt Geert Lambaerts, chef sport bij Het Laatste Nieuws.

"Vandaag volgen we een sport- en/of amusementsprogramma op de laptop of op je GSM, soms zelfs terwijl je de traditionele televisie vanuit een ander oogpunt bekijkt", vervolgde de man over de redenen van de DPG Media Group.

Zondag in plaats van woensdag

"In Vlaanderen rijzen er al stemmen op om een vorm van onbegrip uit te drukken, maar het zijn dezelfde stemmen die vorig jaar nog bekritiseerden dat de avond live werd uitgezonden." In tegenstelling tot gewoonte zal de ceremonie op zondagavond plaatsvinden.

De ceremonie vond gewoonlijk plaats op woensdag, soms ook op maandag, dinsdag of donderdag, zoals het in het verleden ook het geval was. Dit jaar zal het dus op zondag zijn. Een bijzondere programmeringskeuze die te wijten is aan de drukke kalender van de teams met de kwartfinales van de Belgische beker.

