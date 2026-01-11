Mehdi Bayat reageert stevig op interesse Anderlecht

Onlangs kwam de naam van Martin Delavallée met klem naar voren in verband met een transfer naar Sporting Anderlecht. Mehdi Bayat heeft hierover gesproken en de zaak duidelijk gemaakt.

Anderlecht zou duidelijk niet geïnteresseerd zijn in de keeper: "Het voordeel vandaag is dat wanneer clubs het goed met elkaar kunnen vinden, de bestuurders met elkaar praten. Zonder het werk van iemand te onderwaarderen, heb ik een bericht gestuurd aan Olivier Renard hierover en hij was net zo verbaasd als ik."

Een interne verificatie

"Hij heeft ook intern gecontroleerd om te zien of een of andere scout misschien, zonder toestemming van de club, bepaalde informatie had gelekt. Dat is absoluut niet het geval," benadrukt Mehdi Bayat in een interview met Sudinfo.

Martin Delavallée heeft momenteel een contract bij de Zebra's tot 30 juni 2027. Geschat op 1,5 miljoen euro, had hij als tweede keeper voor de Mauves kunnen dienen. Het zal uiteindelijk blijkbaar niets worden.

Anderlecht en Charleroi vallen uit de lucht

Hoe dan ook leek een transfer op basis van de marktwaarde van de speler weinig waarschijnlijk. Anderlecht zou, volgens geruchten, niet bereid zijn geweest om twee miljoen euro op tafel te leggen. Martin Delavallée blijft momenteel de nummer één doelman van Sporting Charlero.

Lees ook... Mehdi Bayat laat geen twijfel bestaan over drie weken Marouane Fellaini›

Dat in afwachting van de terugkeer van Mohamed Koné, die naar de Afrika Cup is vertrokken. Hij zal zeer waarschijnlijk tussen de palen staan van Sporting Charleroi voor de wedstrijd tegen Club Brugge dinsdag in de kwartfinale van de Beker van België.