Antwerp dreigt defensief leeg te lopen: "Ik verslikte me in mijn koffie"

Antwerp stevent af op een bijzonder hete wintermercato. Twee centrale verdedigers staan dicht bij een transfer. Patrick Goots stelt zich vragen bij een eventuele move van Rosen Bozhinov.

Antwerp zit met gloeiend hete transferdossiers deze winter en staat op het punt om twee verdedigers te verliezen. Zeno Van den Bosch heeft een persoonlijk akkoord met Union Berlin, en dat zou zelfs al concreter zijn dan eerst gedacht.

Verder is er ook nog Rosen Bozhinov. De jonge Bulgaar zou voor 5 miljoen euro naar Pisa kunnen trekken. Afgelopen week was er al interesse van Bologna en Atalanta. "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik dat vorige week las", zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

"Na een behoorlijke seizoensstart was hij tenslotte zijn plaats in de defensie weer een tijdje kwijtgespeeld. Vorig jaar werd hij bijna afgeschreven toen hij in die bewuste play-offwedstrijd tegen Promise David van Union volledig aan zijn lot werd overgelaten. Máár hij knokte terug deze zomer en ik moet zeggen: hoe hij vanuit de rug van de spits vaak met zijn lange benen de bal probeert te beroeren, vind ik wel sterk", gaat Goots verder.

Twijfels over timing en niveau

De 20-jarige verdediger staat dicht bij een overstap naar de Serie A, al is het niet dat hij in België bepaald veel indruk maakte. Is hij klaar voor de transfer?



"Of Bozhinov nog veel progressiemarge heeft om door te groeien naar een verdediger van 7 à 8 miljoen euro, kan ik niet inschatten. Ik denk wel dat de Serie A op dit moment te hoog gegrepen is. Als hij effectief naar daar trekt, zou hij wel eens van een kale reis kunnen thuiskomen", besluit Goots.