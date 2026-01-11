Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling'

Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling'
Antwerp lijkt deze winter een stevige aderlating te slikken. Zeno Van den Bosch staat dicht bij een transfer naar Duitsland, waar de gesprekken volgens Sky Sport DE inmiddels een beslissende fase hebben bereikt.

Het ziet ernaar uit dat Antwerp Zeno Van den Bosch gaat kwijtspelen deze winter. Sacha Tavolieri meldde al dat hij een persoonlijk akkoord heeft gevonden met Union Berlin.

Maar het gaat verder. De Duitse tak van Sky Sport deelt mee dat Van den Bosch "op het punt staat bij Union Berlin te tekenen." Er zouden bovendien "vergevorderde onderhandelingen" met Antwerp zijn.

Winterexit in de maak voor Van den Bosch

Het gaat om een contract tot 2030 en de Duitse media schrijft dat de medische tests zelfs al snel zouden kunnen plaatsvinden. Eerder was niet duidelijk of het over een zomerse of winterse transfer zou gaan, maar dat lijkt nu uitgeklaard.

 De laatste details zouden nog besproken moeten worden, maar behoudens een grote verrassing vertrek Van den Bosch dus deze winter. Transfermarkt schat zijn waarde op 8 miljoen euro.

Een wintertransfer is ook de enige logische oplossing voor Antwerp. De centrale verdediger heeft een persoonlijk akkoord en vertrekt óf deze winter — waardoor de kassa rinkelt in Deurne-Noord — óf komende zomer transfervrij. Een contractverlenging lijkt al helemaal geen optie meer.

