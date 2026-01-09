Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

Club Brugge staat opnieuw voor een stevige financiële meevaller. Blauw-zwart rondt een bijzonder opvallende uitgaande transfer af, die ondanks beperkte speelminuten toch voor een forse som zorgt.

De kassa rinkelt weer bij Club Brugge na een enorm verrassende transfer. Het Nieuwsblad meldt vrijdag dat Kaye Furo naar Brentford trekt. De Premier League-club betaalt 10 miljoen euro voor de aanvaller, al kan dat bedrag nog oplopen door bonussen.

Club wou zijn contract verlengen, tevergeefs. Blauw-zwart bedong ook nog een serieus doorverkooppercentage. Het zou gaan om het hoogste percentage voor een uitgaande Club-transfer ooit.

Brentford slaat verrassend toe bij Club Brugge

Vrijdag zal hij gewoon met de groep mee naar België reizen, waar hij dan afscheid kan nemen van zijn ploegmaats. Zaterdag trekt hij naar Engeland om er zijn medische tests af te leggen.

Het blijft een ongelooflijk opvallende transfer. Furo kwam slechts acht wedstrijden in actie voor de A-ploeg van Club Brugge. In de 192 minuten dat hij op het veld stond kon hij goede dingen tonen, zonder een onuitwisbare indruk achter te laten.



Hoewel de transfer nog officieel moet gemaakt worden zou het niet de eerste keer zijn dat Brentford heel veel betaalt voor een speler van Club Brugge. Het plukte Igor Thiago in de zomer van 2024 voor 33 miljoen euro weg bij blauw-zwart. Een transfer die ondertussen een schot in de roos bleek.