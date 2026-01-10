Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode"

De transfer van Kaye Furo naar Brentford in de Premier League zorgt voor opvallende reacties. Franky Van der Elst duidt waarom deze overstap zoveel aandacht trekt.

Onverwachte transfer voor een jonge speler

Furo had nog geen basisplaats bij Club Brugge, maar wordt toch voor een aanzienlijk bedrag verkocht. Van der Elst noemt de deal uitzonderlijk. “Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode, ook al is die nog maar drie dagen oud”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Hij verwijst naar de zichtbaarheid die Furo verwierf via de Challenger Pro League, de Youth League en de nationale jeugdploegen. Toch benadrukt hij dat de spits nauwelijks minuten maakte bij de A‑kern. “Dan deze stap mogen zetten, voor zoveel geld: dat is zéér opmerkelijk.”

De analist plaatst de situatie in een bredere context. Hij herinnert eraan dat er eerder spelers vertrokken die weinig speelden, maar dat deze case volgens hem uitzonderlijk snel gaat.

Sportieve kwaliteiten en toekomstperspectief

Van der Elst haalt ook Furo’s invalbeurt tegen STVV aan, waarin de jonge aanvaller scoorde en een poging op de lat afleverde. “Furo is een mooie, grote atleet, die makkelijk beweegt en goed de diepte zoekt.”

Voor Club Brugge is het financiële plaatje duidelijk. “Voor Club, ja, tien miljoen euro voor een jeugdspeler... dan moet je je daar wel bij neerleggen.” De club ziet hiermee een aanzienlijk bedrag binnenkomen voor een speler die nog maar net doorbrak.





Over Furo’s eigen traject blijft Van der Elst voorzichtig. Hij wijst op de mogelijke druk en onzekerheden die bij zo’n overstap horen. “Er gaat nu heel veel op die jongen afkomen. Het zou ook het begin van een lange zwerftocht kunnen zijn.”

Tot slot hoopt hij dat Furo snel kansen krijgt bij zijn nieuwe club, al beseft hij dat concurrentie een rol speelt. “Hopelijk voor hem staat hij zo snel mogelijk in de eerste ploeg, maar daar staat Thiago natuurlijk voor zijn neus”, besluit hij.