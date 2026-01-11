De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club'

De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp dreigt deze winter niet alleen Rosen Bozhinov te verliezen. Ook Zeno Van den Bosch kan vertrekken. Hij heeft een persoonlijk akkoord met Union Berlin.

Antwerp kent een druk begin van de wintermercato. Rosen Bozhinov zou naar Pisa vertrekken, waar The Great Old volgens Sky Sports een akkoord mee vond voor 5 miljoen euro.

Maar nu lijkt het erop dat rood-wit nog een centrale verdediger zal zien vertrekken. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Zeno Van den Bosch namelijk een persoonlijk akkoord gevonden met Union Berlin.

Ook Zeno Van den Bosch op weg naar uitgang bij Antwerp

Op persoonlijk vlak zou het voor de jonge Belg een mooie stap zijn, al blijft het een serieuze aderlating voor The Great Old, moest hij vertrekken. Er ligt een contract tot juni 2030 klaar voor Van den Bosch in Berlijn.

Na dit seizoen loopt het contract van de centrale verdediger af bij Antwerp en is hij vrij om te tekenen waar hij wil. Voorlopig is het nog wel onduidelijk of het om een winter- of zomertransfer gaat.

Lees ook... Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling'
Als Van den Bosch deze winter al vertrekt zal The Great Old nog een transfersom kunnen claimen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 8 miljoen euro.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Antwerp
Union Berlin
Zeno Van Den Bosch

Meer nieuws

Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling'

Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling'

11:30
4
Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"

Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"

13:30
Peter Vandenbempt is duidelijk over Gouden Schoen: "Een kwalijke evolutie"

Peter Vandenbempt is duidelijk over Gouden Schoen: "Een kwalijke evolutie"

13:00
Standard-verdediger is duidelijk na 455 dagen zonder spelen

Standard-verdediger is duidelijk na 455 dagen zonder spelen

12:30
De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

12:00
Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

11:00
Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

10:30
Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

09:01
Rudi Garcia opgelet: WK-tegenstander van Rode Duivels knikkert titelverdediger uit de Afrika Cup

Rudi Garcia opgelet: WK-tegenstander van Rode Duivels knikkert titelverdediger uit de Afrika Cup

09:30
Erling Haaland verrast Kevin De Bruyne met opvallende boodschap

Erling Haaland verrast Kevin De Bruyne met opvallende boodschap

08:40
🎥 Domenico Tedesco doet in Turkije wat hij met de Rode Duivels niet kon

🎥 Domenico Tedesco doet in Turkije wat hij met de Rode Duivels niet kon

08:20
Hoe zit dat nu met toptransfer van Joel Ordonez? 'Liverpool is duidelijk, maar kapers op kust'

Hoe zit dat nu met toptransfer van Joel Ordonez? 'Liverpool is duidelijk, maar kapers op kust'

07:00
Mehdi Bayat reageert stevig op interesse Anderlecht

Mehdi Bayat reageert stevig op interesse Anderlecht

06:30
Vanhaezebrouck prikt naar Verhaeghe: "Hij zegt dat over Club, bij Union SG klopt het wel"

Vanhaezebrouck prikt naar Verhaeghe: "Hij zegt dat over Club, bij Union SG klopt het wel"

23:00
3
Een nieuw fenomeen in de spits? Nieuweling laat meteen van zich horen bij Union SG

Een nieuw fenomeen in de spits? Nieuweling laat meteen van zich horen bij Union SG

22:30
Als het van u zou afhangen ... troeft Club Brugge zondag Union af

Als het van u zou afhangen ... troeft Club Brugge zondag Union af

21:20
2
Club Brugge mag juichen, maar wedstrijd op Afrika Cup wordt ongeziene knokpartij

Club Brugge mag juichen, maar wedstrijd op Afrika Cup wordt ongeziene knokpartij

22:00
1
'KAA Gent ruikt volgende jackpot: na Barcelona nu ook Italiaanse clubs geïnteresseerd'

'KAA Gent ruikt volgende jackpot: na Barcelona nu ook Italiaanse clubs geïnteresseerd'

21:00
1
'Zulte Waregem gaat hard en wil nu ook versterking ophalen in Turkije'

'Zulte Waregem gaat hard en wil nu ook versterking ophalen in Turkije'

21:40
Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler

Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler

16:30
14
Michal Skoras laat zich uit over vertrek Ivan Leko (op dag dat hij papa werd)

Michal Skoras laat zich uit over vertrek Ivan Leko (op dag dat hij papa werd)

20:30
Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis

Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis

19:30
11
Mehdi Bayat laat geen twijfel bestaan over drie weken Marouane Fellaini

Mehdi Bayat laat geen twijfel bestaan over drie weken Marouane Fellaini

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Sirois - Bozhinov - Stankovic - Ebong Avom - Mundle

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Sirois - Bozhinov - Stankovic - Ebong Avom - Mundle

18:00
Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

10/01
10
Anastasiou (ex-Anderlecht en Kortrijk) laat zich uit over toptransfers Club en Genk: "Hij moet vertrekken"

Anastasiou (ex-Anderlecht en Kortrijk) laat zich uit over toptransfers Club en Genk: "Hij moet vertrekken"

19:00
3
OFFICIEEL: Jong Belgisch talent gaat in Engelse vierde klasse aan de slag

OFFICIEEL: Jong Belgisch talent gaat in Engelse vierde klasse aan de slag

18:30
Blijft hij bij Anderlecht? Nathan De Cat antwoordt

Blijft hij bij Anderlecht? Nathan De Cat antwoordt

17:30
1
Anderlecht zoekt keeper: Olivier Renard denkt aan opvallende naam die hij bijzonder goed kent

Anderlecht zoekt keeper: Olivier Renard denkt aan opvallende naam die hij bijzonder goed kent

18:00
'STVV wil in Engeland shoppen en laat oog vallen op Schotse middenvelder'

'STVV wil in Engeland shoppen en laat oog vallen op Schotse middenvelder'

17:00
Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij"

Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij"

15:30
3
🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit

🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit

16:00
8
Vincent Kompany spreekt zich uit over gevoelig dossier bij Bayern München

Vincent Kompany spreekt zich uit over gevoelig dossier bij Bayern München

15:00
"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

14:00
Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

14:30
1
'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

14:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 16
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3-3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 2-2 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli Uitg RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 2-1 Hamburger SV Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2-2 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen Uitg 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 15:30 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern München Bayern München 17:30 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club' Johnnie Walker Johnnie Walker over "Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge Johnnie Walker Johnnie Walker over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler Andreas2962 Andreas2962 over Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden" -URKO -URKO over Anastasiou (ex-Anderlecht en Kortrijk) laat zich uit over toptransfers Club en Genk: "Hij moet vertrekken" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Als het van u zou afhangen ... troeft Club Brugge zondag Union af André Coenen André Coenen over 'Standard-flop in beeld bij Club Brugge' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved