De fans zullen het niet graag horen: 'sterkhouder Antwerp heeft persoonlijk akkoord met Bundesliga-club'

Antwerp dreigt deze winter niet alleen Rosen Bozhinov te verliezen. Ook Zeno Van den Bosch kan vertrekken. Hij heeft een persoonlijk akkoord met Union Berlin.

Antwerp kent een druk begin van de wintermercato. Rosen Bozhinov zou naar Pisa vertrekken, waar The Great Old volgens Sky Sports een akkoord mee vond voor 5 miljoen euro.

Maar nu lijkt het erop dat rood-wit nog een centrale verdediger zal zien vertrekken. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Zeno Van den Bosch namelijk een persoonlijk akkoord gevonden met Union Berlin.

Ook Zeno Van den Bosch op weg naar uitgang bij Antwerp

Op persoonlijk vlak zou het voor de jonge Belg een mooie stap zijn, al blijft het een serieuze aderlating voor The Great Old, moest hij vertrekken. Er ligt een contract tot juni 2030 klaar voor Van den Bosch in Berlijn.

Na dit seizoen loopt het contract van de centrale verdediger af bij Antwerp en is hij vrij om te tekenen waar hij wil. Voorlopig is het nog wel onduidelijk of het om een winter- of zomertransfer gaat.

Als Van den Bosch deze winter al vertrekt zal The Great Old nog een transfersom kunnen claimen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 8 miljoen euro.