Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler

Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler
Foto: © photonews
Rosen Bozhinov staat op het punt Antwerp te verlaten. De centrale verdediger zal in de komende dagen kennismaken met de Serie A.

Anderhalf jaar geleden streden Antwerp en Anderlecht om een verdediger van CSKA 1948. De club uit Sofia verkocht hem uiteindelijk voor 500.000 euro aan de Great Old. Zijn start in België verliep echter moeizaam.

Vorig seizoen zagen we hem dan ook bijna vaker bij de Antwerpse U23 dan bij het eerste elftal, waar het centrale duo met Toby Alderweireld en Zeno Van den Bosch muurvast stond.

In de play-offs kreeg hij door de blessure van Alderweireld zijn kans in de eerste wedstrijd op Union Saint-Gilloise. Daar werd hij volledig overklast door Promise David, die hem zelfs een uitsluiting aansmeerde. Nadien kwam Bozhinov geen minuut meer in actie tot het einde van het seizoen.

Belangrijker dit seizoen

Afgelopen zomer schonk Stef Wils hem toch opnieuw vertrouwen in de defensie. De Bulgaarse international groeide in zijn rol en stond aan de aftrap van 15 van de 20 competitiewedstrijden. Regelmaat deed hem duidelijk deugd: Bozhinov werd steeds sterker en viel vooral op door zijn fysieke présence in de duels.

Dat bleef niet onopgemerkt bij Pisa. Na enkele dagen onderhandelen werd een akkoord bereikt. SkySport meldt dat de Antwerp-verdediger voor vijf miljoen euro de overstap maakt, tien keer het bedrag dat Antwerp in 2024 betaalde. Een gouden zaak, ondanks de twijfels van vorig seizoen.

