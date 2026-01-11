Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen
Foto: © photonews
Zondagavond wordt de Gouden Schoen uitgereikt en ook vanuit Engeland wordt er aandachtig meegekeken. Philippe Clement volgt de Jupiler Pro League nog steeds op de voet en heeft een uitgesproken mening.

Philippe Clement is sinds half november actief als hoofdtrainer van Norwich, in de Engelse Championship.  Toch volgt de Belgische trainer de Jupiler Pro League nog goed.

Zondagavond wordt de Gouden Schoen uitgereikt en daarover is hij duidelijk. "Mijn favoriet voor de Gouden Schoen is Hans Vanaken", zegt Clement in een interview met De Morgen.

Clement ziet één vaste waarde boven alles

"Omdat het onwaarschijnlijk is wat hij het voorbije jaar weer gepresteerd heeft", gaat Clement verder, die benadrukt dat het niet gewoon is wat Vanaken presteert. "Het probleem is dat iedereen het intussen normaal vindt - en daarom is Tzolis dé grote favoriet."

Hans Vanaken won de hoofdprijs al drie keer. Zijn laatste Gouden Schoen kreeg hij voor het jaar 2024. Hoewel hij dé steunpilaar van Club Brugge is, kan er niet naast de statistieken van Tzolis gekeken worden.

"Hans zal pas ten volle geapprecieerd worden eens hij gestopt is. Een vervanger voor hem vinden die jaar na jaar dat niveau haalt, wordt een enorme uitdaging voor Club", besluit Clement.

Club Brugge
Hans Vanaken
Philippe Clément

