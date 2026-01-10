'STVV wil in Engeland shoppen en laat oog vallen op Schotse middenvelder'

'STVV wil in Engeland shoppen en laat oog vallen op Schotse middenvelder'
Foto: © photonews

Sint-Truiden draait mee aan de top van de Jupiler Pro League en wil dat sterke parcours ook na de winterstop doortrekken. Om klaar te zijn voor de titelstrijd en play-offs speurt STVV de markt af naar extra versterking.

Sint-Truiden beleefde tot nu to al een geweldig seizoen. De Truienaars met 39 punten op de derde plaats in het klassement. Ze tellen drie eenheden dan leider Union SG.

Tijdens deze wintermercato willen de Limburgers zich logischerwijs versterken om het reguliere seizoen en de play-offs tot een goed einde te brengen. Ze kijken daarvoor naar een Schotse middenvelder.

STVV denkt aan Schotse middenvelder uit de Championship

Transferexpert Sacha Tavolieri schrijft op X dat STVV geïnteresseerd is in Marc Leonard. Hij komt momenteel uit voor Birmingham City in de Engelse Championship.

De ploeg staat pas 14e in het klassement en Leonard speelde er slechts 29% van alle mogelijke minuten. Dit seizoen startte hij maar vijf keer in de basis. STVV biedt hem nu een oplossing aan.


De Kanaries onderzoeken de mogelijkheid om de middenvelder deze winter nog binnen te halen. De eerste discussies wijzen richting een uitleenbeurt zonder aankoopoptie.

