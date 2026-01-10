'Zulte Waregem gaat hard en wil nu ook versterking ophalen in Turkije'

Zulte Waregem is naarstig op zoek naar versterkingen in diverse linies. Daarbij komen ze nu ook uit bij een Turkse versterking voor de verdediging. Er zouden ondertussen al gesprekken gevoerd zijn tussen de clubs.

Zulte Waregem heeft nog wat versterking nodig in diverse linies. Dat heeft het de voorbije weken duidelijk gemaakt en de ambities zijn ook in 2026 duidelijk: zo snel mogelijk zeker zijn van een veilig seizoen op het hoogste niveau.

Daarbij komen ze nu ook uit bij versterking uit Turkije, want Kadir Seven staat op de radar van Essevee volgens Turkse bronnen. Door blessureleed is er de voorbije weken hier en daar een gat gevallen in de defensie.

Turkse versterking voor Zulte Waregem op komst

"De Belgische Pro League-club Zulte Waregem heeft een officieel bod uitgebracht op Kadir Seven, die speelt voor Çorum FK", klinkt het bij Ertan Süzgün. Dat is een journalist van Yeni Açık, een Turks televisiestation.

🚨 ÖZEL - Belçika Pro Lig temsilcisi Zulte Waregem, Çorum FK forması giyen Kadir Seven için resmi teklif yaptı.#yüzdeyüz — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 8, 2026

Kadir Seven is een 22-jarige centrale verdediger van 1 meter 87 centimeter die een contract heeft tot juni 2027 bij Çorum FK, een club uit het tweede niveau van de Turkse competitie. Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 500.000 euro.





Tot op heden is er in België nog geen bevestiging gevonden van de interesse in Kadir Seven, maar hij zou als linksvoetige zeker een meerwaarde moeten kunnen betekenen voor verschillende ploegen. Zelf zou hij niet nee zeggen tegen een stapje hogerop.