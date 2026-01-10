'Zulte Waregem gaat hard en wil nu ook versterking ophalen in Turkije'

'Zulte Waregem gaat hard en wil nu ook versterking ophalen in Turkije'
Foto: © photonews
Word fan van Zulte Waregem! 814

Zulte Waregem is naarstig op zoek naar versterkingen in diverse linies. Daarbij komen ze nu ook uit bij een Turkse versterking voor de verdediging. Er zouden ondertussen al gesprekken gevoerd zijn tussen de clubs.

Zulte Waregem heeft nog wat versterking nodig in diverse linies. Dat heeft het de voorbije weken duidelijk gemaakt en de ambities zijn ook in 2026 duidelijk: zo snel mogelijk zeker zijn van een veilig seizoen op het hoogste niveau.

Daarbij komen ze nu ook uit bij versterking uit Turkije, want Kadir Seven staat op de radar van Essevee volgens Turkse bronnen. Door blessureleed is er de voorbije weken hier en daar een gat gevallen in de defensie.

Turkse versterking voor Zulte Waregem op komst

"De Belgische Pro League-club Zulte Waregem heeft een officieel bod uitgebracht op Kadir Seven, die speelt voor Çorum FK", klinkt het bij Ertan Süzgün. Dat is een journalist van Yeni Açık, een Turks televisiestation.

Kadir Seven is een 22-jarige centrale verdediger van 1 meter 87 centimeter die een contract heeft tot juni 2027 bij Çorum FK, een club uit het tweede niveau van de Turkse competitie. Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 500.000 euro.

Tot op heden is er in België nog geen bevestiging gevonden van de interesse in Kadir Seven, maar hij zou als linksvoetige zeker een meerwaarde moeten kunnen betekenen voor verschillende ploegen. Zelf zou hij niet nee zeggen tegen een stapje hogerop.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem

Meer nieuws

Club Brugge mag juichen, maar wedstrijd op Afrika Cup wordt ongeziene knokpartij

Club Brugge mag juichen, maar wedstrijd op Afrika Cup wordt ongeziene knokpartij

22:00
Als het van u zou afhangen ... troeft Club Brugge zondag Union af

Als het van u zou afhangen ... troeft Club Brugge zondag Union af

21:20
'KAA Gent ruikt volgende jackpot: na Barcelona nu ook Italiaanse clubs geïnteresseerd'

'KAA Gent ruikt volgende jackpot: na Barcelona nu ook Italiaanse clubs geïnteresseerd'

21:00
1
Michal Skoras laat zich uit over vertrek Ivan Leko (op dag dat hij papa werd)

Michal Skoras laat zich uit over vertrek Ivan Leko (op dag dat hij papa werd)

20:30
Mehdi Bayat laat geen twijfel bestaan over drie weken Marouane Fellaini

Mehdi Bayat laat geen twijfel bestaan over drie weken Marouane Fellaini

20:00
Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis

Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis

19:30
4
Anastasiou (ex-Anderlecht en Kortrijk) laat zich uit over toptransfers Club en Genk: "Hij moet vertrekken"

Anastasiou (ex-Anderlecht en Kortrijk) laat zich uit over toptransfers Club en Genk: "Hij moet vertrekken"

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Sirois - Bozhinov - Stankovic - Ebong Avom - Mundle

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Sirois - Bozhinov - Stankovic - Ebong Avom - Mundle

18:00
OFFICIEEL: Jong Belgisch talent gaat in Engelse vierde klasse aan de slag

OFFICIEEL: Jong Belgisch talent gaat in Engelse vierde klasse aan de slag

18:30
Anderlecht zoekt keeper: Olivier Renard denkt aan opvallende naam die hij bijzonder goed kent

Anderlecht zoekt keeper: Olivier Renard denkt aan opvallende naam die hij bijzonder goed kent

18:00
'STVV wil in Engeland shoppen en laat oog vallen op Schotse middenvelder'

'STVV wil in Engeland shoppen en laat oog vallen op Schotse middenvelder'

17:00
Blijft hij bij Anderlecht? Nathan De Cat antwoordt

Blijft hij bij Anderlecht? Nathan De Cat antwoordt

17:30
Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler

Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler

16:30
8
Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij"

Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij"

15:30
3
🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit

🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit

16:00
5
OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

11:00
5
Vincent Kompany spreekt zich uit over gevoelig dossier bij Bayern München

Vincent Kompany spreekt zich uit over gevoelig dossier bij Bayern München

15:00
Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge

Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge

13:45
"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

14:00
Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

14:30
'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

14:15
Fred Vanderbiest en KV Mechelen balen op stage: "Dat is een manco"

Fred Vanderbiest en KV Mechelen balen op stage: "Dat is een manco"

12:45
Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen

Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen

13:30
6
Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset"

Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset"

13:15
1
"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop

"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop

13:00
Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

12:00
9
'Ajax maakt werkt om zoon van ex-speler weg te plukken bij AC Milan'

'Ajax maakt werkt om zoon van ex-speler weg te plukken bij AC Milan'

12:30
SK Beveren pakt uit met voormalige pion van Anderlecht

SK Beveren pakt uit met voormalige pion van Anderlecht

11:45
Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode"

Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode"

11:30
5
STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

10:45
3
Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

10:00
'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

10:30
8
'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

09:30
"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

09:00
Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

08:20
Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen

Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen

07:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit -URKO -URKO over Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag zimbo zimbo over Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 'KAA Gent ruikt volgende jackpot: na Barcelona nu ook Italiaanse clubs geïnteresseerd' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen Svédél Svédél over 'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak' Pé_1 Pé_1 over Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler filip hendrix filip hendrix over Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved