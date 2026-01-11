Ongezien: ex-JPL-speler flikt het onmogelijke voor Tedesco

Domenico Tedesco is inmiddels actief bij Fenerbahçe. Zaterdag won hij de Turkse Supercup tegen Galatasaray, waarbij hij onder meer een voormalige Pro League-speler liet invallen.

Hij had in 2022 al een Duitse beker gewonnen met Leipzig: gisteren veroverde Domenico Tedesco de tweede trofee uit zijn trainerscarrière door Galatasaray, de grote rivaal uit Istanboel, te verslaan.

Op de bank zat ook een ex-aanvaller uit het Belgische voetbal. Nene Dorgeles was de eerste invaller die vijf minuten voor tijd mocht opdraven. De Malinese winger lanceerde zijn carrière onder meer bij Westerlo, met een seizoen van 13 doelpunten in 36 wedstrijden.

Een razendsnelle terugkeer

Waarom dit vermelden? Omdat zijn aanwezigheid op de bank bijna een mirakel was. Volgers van de Afrika Cup keken immers verrast op toen hij inviel: de dag voordien speelde hij nog de tweede helft van de kwartfinale tussen Mali en Marokko.

Twee (gedeeltelijke) wedstrijden binnen 24 uur: een vrij uitzonderlijke opeenvolging, zeker omdat de speler ook nog een vlucht van 3.000 kilometer moest afleggen van Tanger naar Istanboel.



Dat valt enigszins te verklaren: Nene Dorgeles is dit seizoen al vaker belangrijk geweest voor Tedesco als supersub, met voorlopig 3 doelpunten en 7 assists. Zo kon hij de uitschakeling tegen Marokko meteen doorspoelen door de allereerste trofee uit zijn carrière in de lucht te steken.