'KAA Gent verrast plots met terugkeer van speler die onlangs voor miljoenen vertrok'

Foto: © photonews
KAA Gent wil zich versterken tijdens deze mercato. De club rondt momenteel de komst op huurbasis af van een ex-speler van de club.

Net voor de winterstop pakte KAA Gent opnieuw de volle buit tegen Westerlo. De Buffalo’s hadden sinds hun 4-0-demonstratie tegen Standard eind oktober geen competitiewedstrijd meer gewonnen.

Gent staat nog altijd buiten de top zes, maar is wel genaderd tot op één punt van Standard en Antwerp. Ook Genk, met slechts één punt minder, blijft in het spoor, waardoor de strijd tot het einde van het seizoen bijzonder spannend belooft te worden. Daarom speurt de clubleiding naar meerdere versterkingen.

De eerste zou wel eens een oude bekende kunnen zijn: Hyun-seok Hong. De Zuid-Koreaanse offensieve middenvelder kwam in augustus 2022 over van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en maakte meteen indruk in de Pro League. In 104 wedstrijden voor Gent was hij goed voor 18 doelpunten en 20 assists.

Een publiekslieveling in de Planet Group Arena

Dat leverde hem anderhalf jaar geleden een transfer van vier miljoen euro naar Mainz op. In de Bundesliga kon Hong zich echter nooit echt doorzetten als vaste basisspeler. Afgelopen zomer werd hij daarom uitgeleend aan FC Nantes.

Ook daar loopt het moeizaam. Na een periode als titularis verdween hij uit de ploeg na een spierblessure en sinds 4 oktober kwam hij geen minuut meer in actie in de Ligue 1.

Volgens L’Équipe zou zijn uitleenbeurt bij Nantes vroegtijdig worden stopgezet. Mainz zou hem tot het einde van het seizoen willen verhuren aan KAA Gent. Vindt Hong bij de Buffalo’s opnieuw zijn beste niveau terug, dan kan hij uitgroeien tot een bijzonder waardevolle versterking voor de tweede seizoenshelft.

