Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

Zoals veel liefhebbers van het Belgische voetbal heeft Hans Vanaken opgemerkt dat Nathan De Cat geen doorsnee tiener is. De Club-aanvoerder was onder de indruk van de 17-jarige middenvelder.

In aanloop naar de uitreiking van de Gouden Schoen deze zondag nam Hans Vanaken het woord in de HLN Voetbalpodcast. De aanvoerder van Club Brugge, die de trofee al drie keer won, had het daarbij ook over de concurrentie.

Hans Vanaken sprak er onder meer over Nathan De Cat, het goudhaantje van rivaal Anderlecht. Volgens de Club-aanvoerder zal de 17-jarige middenvelder al punten kunnen scoren deze editie. "Hij is iemand die op heel jonge leeftijd direct wel wat maturiteit toont en ook goede resultaten brengt in de ploeg."

"In dat opzicht denk ik dat er wel mensen gaan zijn die geen drie punten, maar misschien wel één punt gaan geven aan hem", zegt Vanaken bij de podcast van HLN. De twee speelden al tegen elkaar. De Cat maakte indruk toen.

"Qua fysieke capaciteiten wel", zegt Vanaken. "Hij is 17 jaar oud. Ik vond hem wel redelijk indrukwekkend." De Cat heeft momenteel een geschatte marktwaarde van 17 miljoen euro en ligt nog onder contract tot 2027. Anderlecht zal zich dus snel moeten buigen over een contractverlenging.

Een vierde of een eerste voor zijn ploegmaat?

Vanaken maakt zelf kans op een vierde Gouden Schoen, maar de concurrentie is groot, vooral vanuit de eigen kleedkamer. Christos Tzolis sprokkelde de voorbije maanden heel wat punten en maakt de strijd er niet eenvoudiger op.