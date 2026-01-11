Hans Vanaken haalt de loftrompet boven voor Anderlecht-speler: "Redelijk indrukwekkend"

Foto: © photonews

Zoals veel liefhebbers van het Belgische voetbal heeft Hans Vanaken opgemerkt dat Nathan De Cat geen doorsnee tiener is. De Club-aanvoerder was onder de indruk van de 17-jarige middenvelder.

In aanloop naar de uitreiking van de Gouden Schoen deze zondag nam Hans Vanaken het woord in de HLN Voetbalpodcast. De aanvoerder van Club Brugge, die de trofee al drie keer won, had het daarbij ook over de concurrentie.

Hans Vanaken sprak er onder meer over Nathan De Cat, het goudhaantje van rivaal Anderlecht. Volgens de Club-aanvoerder zal de 17-jarige middenvelder al punten kunnen scoren deze editie. "Hij is iemand die op heel jonge leeftijd direct wel wat maturiteit toont en ook goede resultaten brengt in de ploeg."

"In dat opzicht denk ik dat er wel mensen gaan zijn die geen drie punten, maar misschien wel één punt gaan geven aan hem", zegt Vanaken bij de podcast van HLN. De twee speelden al tegen elkaar. De Cat maakte indruk toen.

"Qua fysieke capaciteiten wel", zegt Vanaken. "Hij is 17 jaar oud. Ik vond hem wel redelijk indrukwekkend." De Cat heeft momenteel een geschatte marktwaarde van 17 miljoen euro en ligt nog onder contract tot 2027. Anderlecht zal zich dus snel moeten buigen over een contractverlenging.

Een vierde of een eerste voor zijn ploegmaat?

Lees ook... Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen
Vanaken maakt zelf kans op een vierde Gouden Schoen, maar de concurrentie is groot, vooral vanuit de eigen kleedkamer. Christos Tzolis sprokkelde de voorbije maanden heel wat punten en maakt de strijd er niet eenvoudiger op.

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

