'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

Alexander Stankovic wordt in Duitsland genoemd als mogelijke winteraanwinst voor Borussia Dortmund. De interesse komt op een moment waarop meerdere clubs zijn dossier volgen.

Wintertransfer

Volgens het Duitse BILD onderzoekt Dortmund of een bod in de winterperiode haalbaar is. De club krijgt daarbij concurrentie van Inter, waar Stankovic eerder onder contract stond, en van Bayer Leverkusen. Door die toenemende belangstelling kan zijn prijs verder oplopen, wat een overstap voor Dortmund bemoeilijkt.

In de berichtgeving wordt verwezen naar een gelijkaardig dossier van vorige zomer. Ardon Jashari stond toen op de lijst in Dortmund, maar verhuisde uiteindelijk naar Milan voor een aanzienlijk bedrag. Die situatie wordt nu als waarschuwing aangehaald.

Daarom overweegt Dortmund om sneller te schakelen. De club bekijkt of een vroegtijdige zet nodig is om andere geïnteresseerden voor te blijven en zo de middenvelder tijdig vast te leggen.

Profiel van Stankovic

De Duitse club beschikt al over meerdere opties op het middenveld, maar ziet in Stankovic een profiel dat complementair kan zijn. Hij wordt omschreven als een defensieve middenvelder met fysieke kracht en verzorgd passingwerk.

De speler is de zoon van voormalig Inter‑middenvelder Dejan Stankovic. Zijn ontwikkeling bij Club Brugge verloopt snel: dit seizoen kwam hij dertig keer in actie sinds zijn transfer van 9,5 miljoen euro afgelopen zomer.





Dortmund hoopt deze maand een financieel interessante deal te sluiten, al is de vraag maar of blauw-zwart daarin wil meegaan. De verwachting is immers dat de prijs voor Stankovic in de zomer de pan zal uit swingen. Inter heeft voor komende zomer hoe dan ook een clausule met een vaste prijs om Stankovic terug te kopen.