'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alexander Stankovic wordt in Duitsland genoemd als mogelijke winteraanwinst voor Borussia Dortmund. De interesse komt op een moment waarop meerdere clubs zijn dossier volgen.

Wintertransfer

Volgens het Duitse BILD onderzoekt Dortmund of een bod in de winterperiode haalbaar is. De club krijgt daarbij concurrentie van Inter, waar Stankovic eerder onder contract stond, en van Bayer Leverkusen. Door die toenemende belangstelling kan zijn prijs verder oplopen, wat een overstap voor Dortmund bemoeilijkt.

In de berichtgeving wordt verwezen naar een gelijkaardig dossier van vorige zomer. Ardon Jashari stond toen op de lijst in Dortmund, maar verhuisde uiteindelijk naar Milan voor een aanzienlijk bedrag. Die situatie wordt nu als waarschuwing aangehaald.

Daarom overweegt Dortmund om sneller te schakelen. De club bekijkt of een vroegtijdige zet nodig is om andere geïnteresseerden voor te blijven en zo de middenvelder tijdig vast te leggen.

Profiel van Stankovic

De Duitse club beschikt al over meerdere opties op het middenveld, maar ziet in Stankovic een profiel dat complementair kan zijn. Hij wordt omschreven als een defensieve middenvelder met fysieke kracht en verzorgd passingwerk.

De speler is de zoon van voormalig Inter‑middenvelder Dejan Stankovic. Zijn ontwikkeling bij Club Brugge verloopt snel: dit seizoen kwam hij dertig keer in actie sinds zijn transfer van 9,5 miljoen euro afgelopen zomer.

Dortmund hoopt deze maand een financieel interessante deal te sluiten, al is de vraag maar of blauw-zwart daarin wil meegaan. De verwachting is immers dat de prijs voor Stankovic in de zomer de pan zal uit swingen. Inter heeft voor komende zomer hoe dan ook een clausule met een vaste prijs om Stankovic terug te kopen.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Inter Milaan
Aleksandar Stankovic

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Stankovic - Ebong Avom - Mundle

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Stankovic - Ebong Avom - Mundle

10:30
OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

11:00
STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

10:45
1
'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

09:30
"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge

"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge

08:40
4
Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

10:00
Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse Analyse

Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse

07:00
'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'

'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'

08:00
1
Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

22:30
1
"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

09:00
Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

08:20
Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

21:00
'Na amper enkele maanden: nieuwe uitdaging voor ex-TD van voetbalbond'

'Na amper enkele maanden: nieuwe uitdaging voor ex-TD van voetbalbond'

07:40
Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen

Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen

07:20
2
Nicky Hayen formeel: "Waanzin, het grootste talent van Belgische competitie"

Nicky Hayen formeel: "Waanzin, het grootste talent van Belgische competitie"

06:30
Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

23:00
Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

19:20
Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

20:40
Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

20:20
1
Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

22:00
Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

21:40
2
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

21:20
1
Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028

Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028

19:40
6
De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

20:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

18:20
Opvallende vaststelling bij de Gouden Schoen: dit werkt tegen de regerende kampioen

Opvallende vaststelling bij de Gouden Schoen: dit werkt tegen de regerende kampioen

19:00
Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

18:40
1
Kortrijk verliest op stage, maar de plannen voor 2026 zijn kristalhelder

Kortrijk verliest op stage, maar de plannen voor 2026 zijn kristalhelder

19:10
📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

14:00
5
Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

15:43
84
Charleroi en Zulte Waregem zitten achter dezelfde verdediger

Charleroi en Zulte Waregem zitten achter dezelfde verdediger

18:20
Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits'

Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits'

18:10
2
Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag

Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag

18:00
1
Rode Duivels halen jackpot binnen: goed nieuws voor het WK

Rode Duivels halen jackpot binnen: goed nieuws voor het WK

17:40
Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

17:20
6
OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

16:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 16
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3-3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 15:30 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli Uitg RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 15:30 Hamburger SV Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 15:30 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen Uitg 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 18:30 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 11/01 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern München Bayern München 11/01 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

Jacques1963. Jacques1963. over Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen CringeMedia CringeMedia over "Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt" RememberLierse RememberLierse over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League CringeMedia CringeMedia over Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028 TatstOn TatstOn over "Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge DKMA DKMA over 'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak' fanskb fanskb over STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved